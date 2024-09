Palpite Cruzeiro x Vasco - Campeonato Brasileiro - 29/09/24

Fernando Diniz comandará a Raposa pela primeira vez no Brasileirão, recebendo o Vasco da Gama no Mineirão.

Equipes estão separadas por sete pontos, o jogo a menos que o Cruzmaltino tem pode tornar a disputa por posições bem interessante, especialmente dependendo do confronto direto neste final de semana.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Cruzeiro 1.90 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Kaio Jorge 4.00 na bet365 Jogador ser advertido com cartão Zé Ivaldo 4.33 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Em meio a mudança, Raposa confia no desempenho em casa

O Cruzeiro optou por mais uma mudança no comando técnico já na reta final da temporada, trazendo Fernando Diniz para substituir Fernando Seabra.

Quaisquer críticas que possam ser feitas ao trabalho de Seabra, ele levou o Cabuloso a um bom desempenho como mandante.

Apenas Fortaleza, Palmeiras e Botafogo possuem uma campanha superior a do Cruzeiro na Série A. O Cabuloso venceu nove de 13 jogos em casa.

Palpite 1 - Cruzeiro x Botafogo - Vitória do Cruzeiro: 1.90 na bet365.

Kaio Jorge vem substituindo bem Juan Dinneno

Uma grande baixa para a Raposa no mês de agosto foi a lesão de Dinneno, fora da temporada após cirurgia no joelho.

Sem Dinneno, Kaio Jorge foi a bola da vez para assumir o principal papel no comando de ataque cruzeirense e após um início ruim o camisa 19 vem evoluindo.

Kaio Jorge foi um dos personagens da classificação da Raposa nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o centroavante de 22 anos marcou em ambos os jogos contra o Libertad.

Palpite 2 - Cruzeiro x Vasco - Kaio Jorge marcar a qualquer momento: 4.00 na bet365.

Zé Ivaldo é o mais amarelado do Cruzeiro

Três atletas lideram o ranking de atletas que mais receberam cartões amarelos pelo Cruzeiro no Brasileirão, Matheus Pereira, Zé Ivaldo e João Marcelo.

João Marcelo estará suspenso após ser expulso na última rodada, mas Zé Ivaldo deve estar presente na vaga cruzeirense.

Em termos da média de minutos para cada cartão, Zé Ivaldo tem a menor do time entre os atletas com pelo menos dois cartões, recebendo um a cada 276 minutos.

Palpite 3 - Cruzeiro x Vasco - Zé Ivaldo ser advertido: 4.33 na bet365.