Palpite Cruzeiro x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 24/6/23

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Cruzeiro e São Paulo pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Chance Dupla – Cruzeiro ou São Paulo: 1.36 na bet365

Menos de 2.5 gols: 1.65 na bet365

1.65 na bet365 Cruzeiro Para Ganhar uma das Partes: 1.66 na bet365

Chance dupla é o melhor palpite para Cruzeiro e São Paulo

Separados por quatro posições e quatro pontos na tabela do Brasileirão, o Cruzeiro é 10º e o São Paulo 6º, seria normal dar favoritismo ao visitante.

No entanto, o tricolor paulista não conseguiu ainda vencer nenhum dos seis jogos que disputou fora de casa pelo Brasileirão nesta temporada, somando três empates e três derrotas.

Da mesma forma, podemos considerar que o mando de quadra dita o favorito, mas o Cruzeiro atravessa um mau momento, sem conseguir vencer em seus últimos cinco jogos frente à sua torcida.

Por essas razões, a aposta no mercado da Chance Dupla para vitória de qualquer um dos times reduz o risco de um resultado imprevisível.

Palpite 1 - Cruzeiro x São Paulo - Chance Dupla – Cruzeiro ou São Paulo: 1.36 na bet365.

Média de gols é baixa

O São Paulo marcou em média 1.5 gols pelo Brasileirão nesta temporada, enquanto a Raposa ficou em 1.2.

O time comandado por Pepa segura a posse da redonda por maior tempo, constrói oportunidades para arremate, mas tem sofrido para acertar o alvo.

Tendo em consideração o fraco aproveitamento do São Paulo como visitante, se espera uma tática mais conservadora, para tentar não sofrer gol e apostando em contra-ataque.

Palpite 2 - Cruzeiro x São Paulo - Menos de 2.5 gols: 1.65 na bet365.

Cruzeiro deve ganhar um dos tempos

Em média, o Cruzeiro vence o primeiro tempo em 31% das suas partidas, e dada a necessidade de vencer para espantar a crise, se espera que o time celeste vá para cima do adversário desde o início.

Ciente dos erros e sob pressão da torcida, que vem criticando jogadores e treinador e exigindo resultados, o time está bem cotado para vencer uma das partes do encontro frente a um tricolor que sofre em média um gol por jogo.

Claro que suas dificuldades em transformar em gol sua produção ofensiva, podem pesar no resultado final.

Palpite 3 - Cruzeiro x São Paulo - Cruzeiro Para Ganhar uma das Partes: 1.66 na bet365.