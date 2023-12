Palpite Cruzeiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Veja quais os melhores palpites para Cruzeiro x Palmeiras, selecionados pelos especialistas em apostas.

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, em uma partida que pode determinar o grande campeão. O embate está marcado para acontecer no dia 6 de dezembro (quarta-feira), no Mineirão, Belo Horizonte.

Com isso, convidamos você a dar uma olhada nas análises e palpites meticulosamente escolhidos pelo nosso especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.08 na KTO Jogador a marcar Endrick a qualquer momento 3.25 na KTO Total de gols do Cruzeiro Menos de 0,5 2.20 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Palmeiras em busca de mais um título

Maior campeão brasileiro e atual vencedor do Brasileirão, o Verdão conseguiu uma impressionante reação no Campeonato Brasileiro 2023 e agora só depende de si para ser o vencedor final.

A arrancada da equipe possibilitou o time chegar no topo da tabela, e se encontra agora a um empate ou até mesmo a uma derrota do título. Contudo, evidentemente, eles almejam comemorar esse campeonato com uma vitória.

Assim, enfrentando um Cruzeiro já livre do rebaixamento, as projeções indicam 48% de chances de uma vitória Alviverde. E isso pode ser respaldado na diferença dos sistemas ofensivos: o Palmeiras tem o melhor ataque e o Cruzeiro, o pior do Brasileirão.

Palpite 1 - Cruzeiro x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.08 na KTO.

Endrick em grande fase

A jovem estrela do Palmeiras, Endrick, de 17 anos, vem sendo uma peça fundamental nessa corrida do Palmeiras em busca do título nacional. O jogador tem sido decisivo em diversos momentos.

Imaginando uma abordagem extremamente ofensiva do Palmeiras neste confronto, uma vez que os comandados de Abel Ferreira almejam a vitória, é de se imaginar que sobre espaços para que o atacante colabore ofensivamente.

Neste campeonato, o jogador realizou 30 jogos e conseguiu ir às redes em dez ocasiões (média de 0,3). Assim, visando fechar sua temporada com chave de ouro, acreditamos que a jovem estrela possa marcar.

Palpite 2 - Cruzeiro x Palmeiras - Endrick a qualquer momento: 3.25 na KTO.

Cruzeiro é dono do pior ataque

A Raposa conseguiu na rodada anterior, diante do Botafogo, comemorar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, em tese, os objetivos da equipe foram alcançados.

Nesse sentido, enfrentando um Palmeiras forte no ataque, mas consistente na defesa, o Cruzeiro deve encontrar dificuldades. O Verdão, vale mencionar, tem a segunda melhor defesa do campeonato, tendo sido vazado apenas 32 vezes.

Ainda, outro ponto para respaldar o palpite, é que o Cruzeiro é detentor do ataque menos eficiente do campeonato. Em 37 jogos, eles marcaram apenas 34 gols, ou seja, o time tem uma média inferior a um gol por rodada.

Palpite 3 - Cruzeiro x Palmeiras - Cruzeiro marca menos de 0,5 gols: 2.20 na KTO.