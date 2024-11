Palpite Cruzeiro x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 6/11/24

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, um duelo de mineiros e cariocas: o Cruzeiro recebe o Flamengo.

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, um duelo de mineiros e cariocas: o Cruzeiro recebe o Flamengo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (6 de novembro), às 21h, no Estádio Independência, localizado em Belo Horizonte. Confira, portanto, as análises e dicas do nosso especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 3.50 na KTO Gols Mais/Menos Flamengo mais de 0,5 no primeiro tempo 2.57 na KTO Ambos marcam Sim/Não Não 1.75 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Cruzeiro não vence o Flamengo há oito jogos

Mesmo que vá a campo com um provável time misto, visto que no domingo fará o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, ainda assim vemos o Flamengo como favorito.

Embora o Cruzeiro tenha vencido seu primeiro jogo sob o comando de Fernando Diniz recentemente, a equipe ainda não parece ter se encaixado de fato.

Ao revisitar o histórico recente do confronto, podemos observar que nos últimos oito jogos diretos, não houve nenhum triunfo da Raposa. Ao todo foram sete vitórias flamenguistas e um empate.

Palpite 1 - Cruzeiro x Flamengo - Flamengo vence: 3.50 na KTO.

Mengão vem sendo prolífico na etapa inicial

Nos últimos três jogos em que o time carioca esteve em campo, foram marcados exatamente oito gols a favor (média de 2,66 por partida).

Desses oito tentos anotados pela equipe de Filipe Luís, notamos que quatro foram marcados no primeiro tempo.

Outro ponto de atenção, é que nas sete últimas vezes que essas equipes se encontraram, em todas elas houve gol do Flamengo nos primeiros 45 minutos.

Palpite 2 - Cruzeiro x Flamengo - Flamengo mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 2.57 na KTO.

Cruzeiro vem de dois jogos com apenas um time marcando

Como mencionado, ainda que o Flamengo escale um time misto, o elenco forte permite a criação de um time altamente competitivo tanto no ataque quanto na defesa.

Embora o Cruzeiro atue em casa, ficou evidente em suas partidas recentes uma certa dificuldade na criação de jogadas mais agudas.

Nos últimos sete jogos da Raposa, por exemplo, foram anotados apenas cinco gols a favor, o que deixa sua média abaixo de um tento por jogo.

Palpite 3 - Cruzeiro x Flamengo - Não para ambos marcam: 1.75 na KTO.