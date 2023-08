Palpite Cruzeiro x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 19/8/23

O São Paulo inicia o segundo turno do Brasileirão viajando até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro.

O bom momento recente do Timão no campeonato nacional, e o ruim da Raposa, fez com que as equipes se aproximassem na tabela, e agora apenas um ponto as separa na classificação, com o Cruzeiro com 24 pontos, e o Corinthians com 23.

Os especialistas em apostas da Goal selecionaram os melhores palpites para a partida deste sábado:

Aposta Palpite Odd Chance dupla Empate ou Corinthians 1.80 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.65 na Betano Time vencedor e diferença de gols Corinthians ganhar por um gol de diferença 5.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Abra sua conta com o código promocional Betano

Saiba como participar das promoções SuperOdds Betano

Quer conhecer um novo site de apostas? Veja nosso guia da Lance Betting para iniciantes

Posições dos times não refletem momento atual

Embora o Cruzeiro ainda esteja na frente da equipe paulista na tabela, o Timão é quem vem em melhor fase, mesmo que com a eliminação na Copa do Brasil, neste último meio de semana.

O Timão somou 11 de seus últimos 15 pontos disputados, com três vitórias e dois empates neste período.

É bem provável que Luxemburgo rode um pouco o seu elenco, com compromisso de peso pelas quartas da Sul-Americana na próxima semana.

Entretanto, vale ressaltar que o Timão vem conquistando estes bons resultados no Brasileirão, mesmo conciliando a presença, até esta última quarta (16), em duas competições eliminatórias.

Palpite 1 - Cruzeiro x Corinthians - (Chance Dupla) Empate ou Corinthians: 1.80 na Betano.

Raposa encontra enormes dificuldades em casa

O ataque do Cruzeiro não consegue, ou pelo menos não vem conseguindo, se aproveitar do apoio de sua torcida em partidas como mandante. No primeiro turno, a Raposa marcou quatro gols em dez partidas em casa.

Apesar do bom momento na Série A, o Timão também não é dos visitantes mais agressivos, com uma média bem inferior a um gol por jogo fora de casa. Em 10 partidas como visitante, o Corinthians marcou sete gols.

Palpite 2 - Cruzeiro x Corinthians - Não para ambas as equipes marcarem: 1.65 na Betano.

Placares apertados contra o Cruzeiro em Belo Horizonte

Desde o dia 22 de julho, o Cruzeiro foi derrotado em cinco ocasiões em casa, por todas as competições, sendo quatro destas derrotas pelo Brasileirão, e a outra para o Grêmio na Copa do Brasil.

Lidando com a boa defesa cruzeirense, atualmente a segunda melhor da competição, com apenas 16 gols sofridos, os adversários da Raposa em cada uma destas cinco vitórias, venceram por apenas um gol de diferença.

Palpite 3 - Cruzeiro x Corinthians - Corinthians para vencer por um gol de diferença: 5.00 na Betano.