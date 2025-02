Palpite Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 09/02/25

Confira os nossos palpites para esse duelo entre os dois maiores campeões mineiros da história.

Primeiro grande clube do futebol brasileiro a realizar uma mudança no comando técnico em 2025, o Cruzeiro tem o seu grande desafio da temporada até o momento, enfrentando o Atlético-MG.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre os dois maiores campeões mineiros da história.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na KTO Total de gols Menos do que 2.5 1.56 na KTO Gol em ambos os tempos Não 1.76 na KTO

Nenhuma dessas equipes tem a melhor campanha do estadual

O Cruzeiro decepcionou neste início de temporada a ponto de mandar Fernando Diniz embora, mesmo que isso seja um caso de muita frustração vindo do ano anterior.

O Atlético-MG venceu apenas dois de seus seis compromissos pelo Campeonato Mineiro e possui o pior ataque de seu grupo.

Esses dois rivais não chegam para o clássico em seus melhores momentos, corroborando a expectativa de equilíbrio no Mineirão.

Palpite 1 – Cruzeiro x Atlético-MG - Empate: 3.25 na KTO.

Pior média de gols por jogo no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG é um dos dois invictos na competição e, ao mesmo tempo, ocupa apenas a terceira colocação de sua chave.

Marcando quatro gols em seis partidas, o ataque do Galo ainda não engrenou e deve muito dos seus 10 pontos ao desempenho defensivo, sofrendo somente dois gols.

A Raposa tem números ofensivos superiores, com 10 gols em seis aparições, contudo, em seu jogo mais difícil, ficou no empate por 1-1 com o América-MG.

Palpite 2 - Cruzeiro x Atlético-MG - Menos do que 2.5 gols: 1.56 na KTO.

Dois gols no mesmo número de partidas

O Atlético-MG não sabe o que é marcar em ambos os tempos de uma partida em 2025, pois não marcou múltiplos gols em nenhum de seus jogos.

Após empatar quatro jogos seguidos, o Galo vem de duas vitórias contra Vila Nova e Athletic, ambas por 1-0.

Quando Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram pela última vez, o placar não se movimentou em empate por 0-0.

Palpite 3 - Cruzeiro x Atlético-MG - Não para ter gols em ambos os tempos; 1.76 na KTO.