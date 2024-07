Palpite Criciúma x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 11/07/24

Nada é tão ruim que não possa piorar, esse parece o ritmo da campanha do Fluminense no Brasileirão, amargando um primeiro turno a se esquecer.

O mais pessimista torcedor do Fluminense não poderia contemplar um cenário tão alarmante para sua equipe um ano após o título da Libertadores, mas é assim como lanterna que o Flu visita o Criciúma pela 16ª rodada

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Criciúma 2.12 na Betano Total de escanteios 10 ou menos 1.72 na Betano Total de cartões de uma equipe Fluminense ter três ou mais 1.57 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveitamento de 0% longe do Maracanã

Mano Menezes herdou um time que ainda não havia pontuado como visitante e essa série só aumentou na última rodada.

Após ser superado pelo Fortaleza na Arena Castelão, o Fluminense completou sete derrotas consecutivas como visitante na Série A, um desempenho sem paralelo.

O Tricolor das Laranjeiras se encontra em um buraco tão grande que precisa de duas vitórias e dois tropeços de seu rival mais próximo para sair da última posição.

Apesar de também vir de derrota, 2-1 para o Vitória no Barradão, o Criciúma não é superado em casa há quatro jogos.

Palpite 1 - Criciúma x Fluminense - Vitória do Criciúma: 2.12 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Criciúma deve vencer o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Oito escanteios por jogo de média

Combinadas, essas duas equipes possuem uma média de 7.9 escanteios por partida, ambos entre os últimos no quesito na Série A.

A única equipe que possui um número de escanteios por jogo inferior aos 3.9 do Criciúma é o Cuiabá.

Já o Fluminense tem uma marca baixíssima em partidas recentes, possuindo sete escanteios nos seus últimos três jogos.

Palpite 2 - Criciúma x Fluminense - 10 escanteios ou menos: 1.72 na Betano.

Flu lidera em pelo menos uma estatística

O Tricolor das Laranjeiras possui sete pontos, quatro a menos do que qualquer outra equipe, mas já em outro ranking ocupa o topo.

Em 15 partidas na competição, o Fluminense lidera a Série A em cartões com 52 (49 amarelos e 3 vermelhos).

Nas suas últimas cinco atuações, em três ocasiões o Fluminense sofreu pelo menos três cartões.

Palpite 3 - Criciúma x Fluminense - Fluminense receber três cartões ou mais: 1.57 na Betano.