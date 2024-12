Palpite Criciúma x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Criciúma e Flamengo se encontram para realizar uma partida importante na luta do Tigre contra o rebaixamento.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Criciúma e Flamengo se encontram para realizar uma partida importante na luta do Tigre contra o rebaixamento.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 20h, no Heriberto Hülse, localizado em Criciúma. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Criciúma vence 3.70 na Superbet Jogador a marcar Bolaise a qualquer momento 3.25 na Superbet Escanteios Mais/Menos Mais de 10 1.83 na Superbet

Criciúma busca sua salvação contra o rebaixamento

Faltando pouco para o término do campeonato, o Tigre precisa dar uma resposta imediata: o time precisa vencer para garantir pontos importantes na corrida contra o Z-4.

Vale ressaltar que um dos concorrentes diretos do Criciúma é o Fluminense, rival do Flamengo. Ademais, o Flamengo já não tem pretensões na liga, já que não pode mais ser campeão.

Com esses elementos, acreditamos que o Criciúma entrará focado na busca pelo resultado, enquanto o Flamengo fará um jogo leve e sem pressão.

Palpite 1 - Criciúma x Flamengo - Criciúma vence: 3.70 na Superbet.

Bolaise é o artilheiro do Tigre no campeonato

Ainda que o Criciúma esteja mal na tabela, o atacante congolês tem se destacado no setor ofensivo do time, tendo sido responsável por muitos dos gols da equipe.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, Bolaise anotou oito gols em 32 partidas, o que resulta uma média de 0,25 por jogo.

Sendo a principal esperança de gols da equipe catarinense, acreditamos na possibilidade do atleta em questão balançar as redes neste jogo.

Palpite 2 - Criciúma x Flamengo - Bolaise a qualquer momento: 3.25 na Superbet.

Jogos do Flamengo costumam ter muitos escanteios

O time do Flamengo tem participado de jogos que contam com um número elevado de tiros de canto, e algo similar é esperado para este confronto.

Nos últimos seis jogos da equipe carioca, todos ultrapassaram a média de 9,5. Ao todo, 72 escanteios foram marcados neste intervalo, média de 12 por rodada.

Com um Criciúma que precisa jogar de forma ofensiva para tentar o resultado e um Flamengo veloz em contra-ataques, o número de escanteios deve ser novamente alto.

Palpite 3 - Criciúma x Flamengo - Mais de 10 escanteios: 1.83 na Superbet.