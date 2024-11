Palpite Criciúma x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 30/11/24

Confira os nossos palpites para esse embate entre Criciúma e Corinthians, duelo que abrirá os trabalhos na 36ª rodada do Brasileirão.

O que poderia ser um confronto direto no olhar de algumas semanas atrás agora traz duas equipes com objetivos bem diferentes nesta reta final de temporada.

Confira os nossos palpites para esse embate entre Criciúma e Corinthians, duelo que abrirá os trabalhos na 36ª rodada do Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 2.37 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Memphis Depay 4.00 na Superbet Total de pênaltis Nenhum 1.30 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Timão vive de longe seu melhor momento no ano

O Corinthians simplesmente mudou completamente o rumo de sua temporada, evoluindo a ponto de realisticamente disputar uma vaga na Libertadores.

Encaixando reforços como Memphis Depay, André Carrillo e André Ramalho da melhor maneira possível, o Timão tem seis triunfos consecutivos no Brasileirão, batendo oponentes de todos os níveis.

Durante essa sequência positiva, a equipe alvinegra superou clubes em diferentes brigas na tabela, levando a melhor contra Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, por exemplo.



Palpite 1 - Criciúma x Corinthians - Vitória do Corinthians: 2.37 na Superbet.

Ramón Díaz contará com o retorno do atacante holandês

O Corinthians superou algumas ausências significativas na última rodada, batendo o Cruzmaltino por 3-1 sem a sua dupla de ataque titular.

Memphis Depay recebeu seu terceiro amarelo na competição contra o Cruzeiro e por isso não pôde entrar em campo na última rodada.

Obviamente, o atacante holandês está atrás de alguns de seus companheiros de time em gols, isso por conta de sua pequena amostra. Contudo, no que se trata de média de gols por jogo, Depay é o líder do Corinthians, marcando quatro vezes em oito aparições.

Palpite 2 - Criciúma x Corinthians - Memphis Depay marcar a qualquer momento: 4.00 na Superbet.

Criciúma é basicamente alérgico a pênaltis

O Juventude é a única outra equipe ao lado do Criciúma sem um gol de pênalti no Campeonato Brasileiro.

A diferença entre esses dois times é que o Juventude até chegou a ter uma cobrança a seu favor, mas a desperdiçou.

Os oponentes do Criciúma tiveram cinco pênaltis diante da equipe de Florianópolis, balançando as redes em três ocasiões.

Palpite 3 - Criciúma x Corinthians - Nenhum pênalti no jogo: 1.30 na Superbet.