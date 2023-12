Palpite Coritiba x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Veja quais os melhores palpites para apostar em Coritiba x Corinthians, na última rodada do Brasileirão 2023.

Pela última rodada do Brasileirão, o Coritiba recebe o Corinthians. O jogo está marcado para acontecer no dia 6 de dezembro (quarta-feira), no Couto Pereira, na capital paranaense.

Portanto, confira as análises e os palpites para este jogo, que foram selecionados por nosso especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Evolução do jogo Corinthians marca primeiro e vence 2.42 na Betano Gols Mais/Menos Corinthians mais de 0,5 no primeiro tempo 2.07 na Betano Jogador a marcar Romero a qualquer momento 3.66 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Timão ainda com ambições

O Corinthians, atualmente na 13ª posição, ainda tem um importante objetivo para esta última rodada: a equipe busca uma vitória para conseguir participar da Copa Sul-americana de 2024.

O Coritiba, por sua vez, não tem mais objetivos e apenas cumpre tabela, pois a equipe já está oficialmente rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Dessa maneira, o Corinthians surge como favorito, e isso pode ser respaldado pelo seu retrospecto no histórico do confronto: os paulistas não perdem para os curitibanos há 17 jogos.

Palpite 1 - Coritiba x Corinthians - Corinthians marca primeiro e vence: 2.42 na Betano.

É esperado um jogo com gols

Levando em consideração que o Corinthians precisa da vitória, a equipe de Mano Menezes, ainda que atue como visitante, deve tomar as iniciativas, buscando o gol desde o início da partida.

Assim, enfrentando a segunda defesa mais vazada do campeonato, acreditamos na possibilidade do Timão conseguir ir às redes ainda no primeiro tempo, para que assim, possa trabalhar com mais cautela no decorrer do jogo.

Neste campeonato brasileiro, o time alvinegro conseguiu marcar 45 gols em 37 jogos, assim tem uma média de 1,21 por partida. Do outro lado, o Coxa sofreu 71 no mesmo número de duelos, média de 1,91.

Palpite 2 - Coritiba x Corinthians - Corinthians marca mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 2.07 na Betano.

Romero vem sendo decisivo

O artilheiro da equipe corintiana nesta edição do Brasileirão é o atacante Yuri Alberto, que já conseguiu marcar nove gols vestindo a camisa do Timão.

Contudo, o paraguaio Angel Romero é quem vem se destacando nesta reta final do campeonato. Nos últimos dois jogos que atuou, o atleta conseguiu anotar três gols: dois contra o Bahia e um contra o Internacional.

Assim, o atacante da equipe alvinegra aparece como vice-artilheiro do time neste campeonato, tendo marcado até aqui sete gols. Dessa forma, enfrentando a frágil defesa do Coritiba, é provável que ele possa voltar a marcar.

Palpite 3 - Coritiba x Corinthians - Romero a qualquer momento: 3.66 na Betano.