Palpite Coritiba x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 22/10/23

Em seu pior momento no Brasileirão em alguns anos, o Verdão vai até o Couto Pereira precisando somar pontos, algo que não faz desde o dia 15 de setembro.

Se a situação do Palmeiras gera preocupação, a do Coritiba é a pior possível, com a equipe caminhando a passos largos para mais um rebaixamento. Dez pontos separam o Coxa do 16º colocado, faltando apenas 11 jogos.

Palmeiras domina últimos duelos com o Coxa

O Palmeiras levou a melhor no confronto do primeiro turno entre estas duas equipes. A equipe de Abel Ferreira venceu o Coxa por 3 a 1 naquela ocasião, com destaque para Rony que marcou duas vezes.

Nos últimos três confrontos entre Palmeiras e Coritiba, a vantagem é ampla para o Verdão, que venceu todos, anotando nove gols e sofrendo só um.

Mesmo em um retrato de apenas partidas como mandante, o Coritiba entra nesta 28ª rodada com um saldo negativo (-6). Enquanto o do Palmeiras como visitante é o mesmo que tem em casa (+8).

Coxa foi exposto na rodada passada

Mesmo com o apoio de sua torcida, o Coxa não foi páreo para o Cuiabá no Couto Pereira. O penúltimo colocado do Brasileirão sofreu uma derrota por 3-0.

Esta foi a terceira vez nas suas últimas quatro partidas em casa, na qual o Coritiba sofreu pelo menos dois gols. Período que inclui derrotas por 3-2 e 4-2, para Flamengo e Bahia.

O único jogo destes quatro em que o Coxa não sofreu gols foi em sua vitória diante do Athletico-PR, por 2-0.

Meia palmeirense está entre os mais amarelados

O meio-campista do Palmeiras, Zé Rafael, está entre os jogadores mais amarelados do Verdão neste Brasileirão.

Tendo atuado em 21 jogos, Zé Rafael já recebeu oito cartões amarelos, para uma média de 0,38 por partida.

Zé Rafael foi amarelado pela última vez no jogo mais recente fora de casa do Verdão, no qual foi derrotado pelo Santos por 2-1.

