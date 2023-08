Palpite Coritiba x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 20/08/23

O Flamengo inicia a sua jornada neste segundo turno do Brasileirão enfrentando o Coxa, no Couto Pereira.

Após uma sequência positiva, o Coritiba já vem retornando a forma que o deixou na última posição por boa parte do primeiro turno. São três derrotas seguidas para o Coxa.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 2.05 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 1.95 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.80 na Betano

Domínio amplo Rubro-Negro nos últimos anos

Desde 2020, quando o Coxa retornou a Série A, estas duas equipes se enfrentaram em sete ocasiões pelo campeonato nacional, e o Flamengo levou a melhor em seis destes confrontos. A exceção foi uma derrota no Paraná, justamente no ano passado.

Embora em momentos distintos da temporada de ambos, quando se enfrentaram na primeira rodada desta competição, o Mengão venceu sem maiores dificuldades, por 3-0, com gols de Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa, e Pedro.

Palpite 1 - Coritiba x Flamengo - Vitória do Flamengo: 2.05 na Betano.

Terceiro melhor ataque contra segunda pior defesa

Apenas Palmeiras e Corinthians balançaram as redes mais vezes do que o Fla, e somente o lanterna América-MG sofreu mais gols do que o Coritiba.

Fora de casa, o Mengão tende a proporcionar jogos com muito gols. Nas últimas três partidas que fez como visitante, ocorreram sempre no mínimo três gols, em período que incluir duas derrotas e uma vitória pelo Brasileirão.

Na sua última partida fora de casa pela Série A, o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro fora de casa por 2-1, de virada.

Palpite 2 - Coritiba x Flamengo - Mais de 2.5 gols: 1.95 na Betano.

Ataque do Coxa vem deixando o seu mesmo em meio a derrotas

Mesmo em meio a esta sequência sem pontuar desde a 16ª rodada, o Coxa balançou as redes em duas das três derrotas que sofreu mais recentemente. Inclusive saindo na frente do Corinthians fora de casa, antes de sofrer a virada no último final de semana.

Corroborando a expectativa de que ambas as equipes marquem, o Mengão, em todas as suas quatro vitórias como visitante neste Brasileirão, sofreu gols.

Neste primeiro turno, que se encerrou, foram 18 gols concedidos em 10 partidas sem o apoio de sua torcida como maioria.

Palpite 3 - Coritiba x Flamengo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Betano.