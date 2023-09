Palpite Coritiba x Bahia - Campeonato Brasileiro - 14/9/23

Confira os melhores palpites para Coritiba x Bahia, no Campeonato Brasileiro. Veja odds e dicas de apostas.

Este jogo marcará a estreia de Rogério Ceni na frente do comando técnico do Bahia. Ceni assume a equipe com a missão de escapar do rebaixamento, e inicia o seu trabalho enfrentando o Coxa, fora de casa.

As coisas vão de mal a pior para o Coritiba, que somou pontos pela última vez no fim de julho, quando derrotou o Fluminense em casa, sendo cinco derrotas seguidas desde então.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Empate ou vitória do Bahia 1.60 na Betano Resultado Vitória do Bahia 3.10 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 2.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Retrospecto do confronto favorece o Bahia

A equipe de Salvador não sabe o que é perder para o Coritiba desde 2014. Com cinco confrontos desde então, o Bahia conquistou dois empates, e três vitórias. Estes três triunfos vieram nos três jogos mais recentes.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, o Bahia venceu por 3-1, com gols de David Duarte, Gabriel Teixeira, e Victor Luis contra.

Além deste histórico favorável, o Bahia enfrenta uma equipe do Coxa que perdeu os seus últimos cinco jogos.

Palpite 1 - Coritiba x Bahia - (Chance dupla) Empate ou vitória do Bahia: 1.60 na Betano.

Potencial reação imediata após mudança

Não é necessário olhar muito longe para reconhecer o potencial impacto imediato, após uma mudança no comando técnico, mesmo que não seja seguramente sustentável.

O Coritiba somou a maioria de seus pontos em uma sequência positiva logo após Tiago Kosloski assumir a equipe, quando Antônio Carlos Zago foi demitido. Kosloski conquistou 10 dos primeiros 12 pontos que disputou.

Embora o nível de evolução a longo prazo que Ceni conseguirá com o Bahia ainda seja uma incógnita, a expectativa é de uma reação imediata, com o Tricolor de Aço encarando uma briga contra o rebaixamento.

Palpite 2 - Coritiba x Bahia - Vitória do Bahia: 3.10 na Betano.

Defesas fracas dos dois lados

Apenas o América-MG possui uma defesa pior do que o Coxa neste Brasileirão. Em vinte e uma partidas, o Coritiba sofreu 42 gols. Ou seja, a média é de dois sofridos por jogo, sofrendo três ou mais em quatro de seus cinco jogos mais recentes.

Entre as equipes fora da zona de rebaixamento, o Bahia tem a pior defesa, tendo sofrido 29 gols em 22 jogos.

O Tricolor de Aço levou, pelo menos, um gol em quatro dos seus últimos cinco jogos.

Palpite 3 - Coritiba x Bahia - Mais de 2.5 gols: 2.10 na Betano.