Palpite: Corinthians x Fortaleza – Brasileirão – 8/5/23

Confira três sugestões de apostas para o confronto desta segunda-feira entre o Corinthians e o Fortaleza.

Após três rodadas da Série A, o Timão e o Leão do Pici se encontram praticamente em lugares opostos na tabela classificativa.

O Corinthians está a fazer um arranque de época desastroso, muito pelas constantes trocas de treinador, somando três pontos e ocupando o 17º lugar, enquanto o Fortaleza é vice-líder com sete pontos.

Confira como usar o código promocional Betano e código de bônus bet365.

Quando tudo aponta para o favoritismo do Timão, muito pela força da história e por jogar em casa, nós vamos pelo elemento surpresa, com a vitória do time visitante.

Dicas de apostas Corinthians x Fortaleza

Veja algumas opções de apostas e odds para o jogo Corinthians e Fortaleza:

Vitória do Fortaleza

3,30 na bet365

3,25 na Betano

3,50 na Sportingbet

Fortaleza vence no intervalo

4,33 na bet365

3,90 na Betano

4,00 na Sportingbet

Menos de 2,5 gols

1,60 na bet365

1,95 na Betano

1,55 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Leão motivado

O Fortaleza chega à quarta rodada sem derrotas no campeonato, com as mesmas duas vitórias e um empate do Palmeiras e Internacional, ficando na frente destes times depois dos critérios de desempate.

Mais, o Leão do Pici foi ao Castelão bater o Fluminense por 4 a 2 na última rodada, mostrando que o técnico Juan Pablo Vojvoda, há dois anos no cargo, está a fazer um bom trabalho.

Na Copa Sul- Americana, onde compete após ter falhado nas eliminatórias da Libertadores, também arrasa, liderando o Grupo H com três vitórias em três rodadas.

Assim, para nós uma vitória na Neo Química Arena será uma possível surpresa.

Aposta 1: Corinthians x Fortaleza – Fortaleza vence: 3,30 na bet365, 3,25 na Betano e 3,50 na Sportingbet.

Três treinadores em um mês

O Timão tem tudo para melhorar, tem um elenco com muita qualidade, uma torcida apaixonada e, agora, um treinador com qualidade que conhece o clube, Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo chegou para o lugar de Cuca, que não permaneceu no cargo nem por duas semanas após substituir Fernando Lázaro.

Estas trocas no comando do time causam instabilidade que se transmite para o que se passa no gramado.

Aposta 2: Corinthians x Fortaleza – Fortaleza vence no intervalo: 4,33 na bet365, 3,90 na Betano e 4,00 na Sportingbet.

Timão sofre em casa, mas não muito

Nos oito jogos após o Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu cinco, dois deles em casa. Mas, apesar de tomar gols, o Timão não toma muitos e é isso que esperamos na segunda-feira.

Vanderlei Luxemburgo terá pouco mais de uma semana no comando do time paulista, assim, não se espera uma mudança radical de forma.

Também com dificuldades no ataque, mas jogando em casa, o Corinthians terá problemas em marcar gols, mas não deverá tomar muitos.

Aposta 3: Corinthians x Fortaleza – Menos de 1,60 gols: 1,95 na bet365, 2,95 na Betano e 1,55 na Sportingbet.