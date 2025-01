Palpite Corinthians x Velo Clube-SP - Campeonato Paulista - 19/01/25

Confira os nossos palpites para esse jogo que marcará a estreia do Corinthians na Neo Química Arena em 2025.

Ainda com folga, o maior campeão paulista da história, o Timão iniciou a sua campanha em 2025 de maneira positiva e quer a segunda vitória seguida enfrentando o Velo-Clube-SP.

Confira os nossos palpites para esse jogo que marcará a estreia do Corinthians na Neo Química Arena em 2025.

Aposta Palpite Odd Intervalo/final do jogo Corinthians/Corinthians 1.77 na KTO Total de gols de uma equipe Velo Clube-SP não marcar 1.55 na KTO Corinthians marcar em ambos os tempos Sim 2.10 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Duelo de maior disparidade da segunda rodada

Possuindo mais de 100 anos de história, o Velo Clube-SP tem um histórico bem limitado na elite do futebol paulista, participando da primeira divisão do Paulista apenas pela segunda vez em 2025.

O jogo de estreia do Velo Clube-SP na atual temporada foi decepcionante, especialmente com o contexto de qual era o seu adversário, perdendo em casa para outro time que veio do Paulistão A2, o Noroeste.

Antes mesmo do intervalo, os donos da casa perdiam por 2-0 e não tiveram força suficiente para buscar uma reação na etapa complementar.



Palpite 1 - Corinthians x Velo Clube-SP - Corinthians/Corinthians: 1.77 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Velo Clube-SP pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para a partida ainda não estavam disponíveis no fechamento deste palpite

Velo Clube-SP enfrenta o maior desafio em muitos anos

Acostumado a atuar em divisões inferiores e ausente das principais competições, o Velo Clube-SP normalmente não enfrenta equipes do nível do Timão.

Mesmo possuindo uma campanha fraca na edição passada do Paulistão, falhando em se classificar para as quartas de final, o Timão teve uma defesa razoável no contexto desse torneio, sofrendo 14 gols em 12 jogos.

O Velo Clube-SP não balançou as redes na estreia e terá de furar a defesa do Timão, que foi bem fora de casa contra o Bragantino, vencendo por 2-1.



Palpite 2 - Corinthians x Velo Clube-SP - Velo Clube-SP não marcar: 1.55 na KTO.

Corinthians tem ataque promissor para 2025

Mesmo ainda não contando com algumas de suas principais peças, Ramón Díaz não deixa de escalar uma equipe que impõe respeito neste início de estadual.

Principal goleador do Brasileirão em 2024, Yuri Alberto saiu do banco contra o Bragantino, só que foi outro atacante do Timão que acabou balançando as redes e decidindo o jogo, Pedro Raul.

Na última partida do Corinthians em casa pelo Campeonato Paulista, o Timão marcou em ambas as etapas, a caminho de um triunfo por 3-2 contra o Santo André.

Palpite 3 - Corinthians x Velo Clube-SP - Corinthians marcar em ambos os tempos: 2.10 na KTO.