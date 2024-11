Palpite Corinthians x Vasco - Campeonato Brasileiro - 24/11/24

Realizando algo que parecia inimaginável algumas semanas atrás, o Timão entra em campo com perspectiva de buscar uma vaga na Libertadores.

O Cruzmaltino tem objetivos similares, mas o momento negativo gera preocupações para o seu torcedor.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 1.63 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Rodrigo Garro 3.75 na Superbet Gol em ambos os tempos Sim 1.90 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Sequências opostas

Enquanto o Timão se encontra no meio da maior série de vitórias ativa do Brasileirão, o Cruzmaltino perdeu seus últimos três compromissos.

O bom momento do Corinthians resultou num pulo de nove posições na tabela, saindo da 18ª colocação para a nona posição.

Um dos times ultrapassados pelo Timão foi justamente o Cruzmaltino, sem pontuar desde o fim do mês passado, quando acumulou duas vitórias contra Cuiabá e Bahia.



Palpite 1 - Corinthians x Vasco - Vitória do Corinthians: 1.63 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Vasco pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Rodrigo Garro é o grande nome da temporada do Timão

Atuando de maneira consistente em meio às oscilações do Corinthians desde o início de 2024, Garro pode ser considerado uma das contratações mais certeiras no futebol brasileiro.

Considerando a ausência de Memphis Depay, que cumprirá suspensão, e a dúvida quanto à disponibilidade de Yuri Alberto, o Timão olhará ainda mais para Garro para liderar as suas ações ofensivas.

Garro é o vice-artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, marcando sete gols e dando seis assistências em 32 jogos.



Palpite 2 - Corinthians x Vasco - Rodrigo Garro marcar a qualquer momento: 3.75 na Superbet.

Vulnerabilidade defensiva do Vasco é clara

Apesar da relativa boa colocação em relação ao seu lugar na temporada passada, o Gigante da Colina possui uma das piores defesas da Série A.

Os 50 gols concedidos pelo Cruzmaltino representam a terceira pior marca da primeira divisão, sendo que 28 vieram em 17 partidas como visitante.

A equipe carioca sofreu um gol nos dois tempos de três das suas últimas quatro aparições, com exceção para a derrota por 1-0 para o Internacional.

Palpite 3 - Corinthians x Vasco - Pelo menos um gol em ambos os tempos: 1.90 na Superbet.