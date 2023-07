Palpite Corinthians x São Paulo – Copa do Brasil – 25/7/2023

O Timão, finalista desta competição no ano passado, vai brigar contra o Tricolor por um lugar na final.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Corinthians e o São Paulo, referente ao jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, esta terça-feira.

Aposta Palpite Odd Resultado final Empate 3.00 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 2.05 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1,47 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Timão quer regressar à final

Os dois times paulistas vão brigar pela classificação para a final, o que seria a segunda vez consecutiva para o Corinthians.

Mas o Timão terá que dar tudo para conseguir um bom resultado frente à sua torcida, em especial após um empate decepcionante contra o Bahia, a 0-0, na Arena Fonte Nova.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo esteve mal no jogo da 16ª rodada do Brasileirão e o empate acabou sendo bom para o seu desempenho.

O Timão leva cinco jogos sem perder, com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas esta terça-feira não vai ser fácil.

Palpite 1 - Corinthians x São Paulo – Empate: 3,00 na bet365.

Tricolor melhor mas vacilou

O São Paulo está fazendo uma temporada boa até ao momento. Assim como o Timão, está nas semifinais da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No Brasileirão está em sexto, com 25 pontos. Verdade que está a 15 do líder Botafogo, mas a apenas quatro do segundo, o Grêmio.

Porém, viu no sábado o Cuiabá interromper uma série de seis jogos sem perder, em todas as competições, cinco deles com vitórias.

O Corinthians tem vantagem no fator jogar em casa, mas o Tricolor vai tentar um bom resultado para o jogo de volta, assim esperamos gols para os dois times.

Palpite 2 - Corinthians x São Paulo – Ambas as equipes marcam - Sim: 2,05 na bet365.

Defesas devem dominar

Esperamos um jogo emocionante pela rivalidade dos dois times paulistas, mas com cuidados para que nenhum deles vacile e comprometa a eliminatória.

Acreditamos que tudo será decidido no jogo de volta. Apostamos no seguinte palpite: um empate com gols para os dois times, com resultado 1 a 1. A aposta neste resultado correto conta com 5,50 de odds na bet365.

Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o Tricolor Paulista nunca sofreu mais de dois gols e só sofreu dois gols em dois desses jogos.

O Timão também não sofreu mais de dois gols nos seus últimos 10 jogos e sofreu dois gols em apenas um deles.

Assim, apostamos em defesas fortes e poucos gols.

Palpite 3 - Corinthians x São Paulo – Menos de 2,5 gols: 1,47 na bet365.