Palpite Corinthians x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 16/6/24

O segundo derby entre esses dois rivais paulistas será disputado neste domingo (16), novamente na casa do Timão.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre Corinthians e São Paulo na Neo Química Arena.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 2.52 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians marcar no máximo um 1.32 na Betano. Especial Sem gol antes do minuto 36 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tricolor Paulista acumula 12 jogos de invencibilidade

Já por algumas semanas o retrato do São Paulo antes e depois da chegada de Luis Zubeldía é inevitável, considerando que o técnico argentino ainda não foi derrotado com o São Paulo.

A confiança de nunca ter perdido na Neo Química Arena para o São Paulo já não existe mais, tendo sido quebrada na derrota por 2-1 no Paulistão deste ano.

De maneira geral, o Tricolor Paulista tem ampla vantagem recente neste duelo, vencendo os três últimos encontros, inclusive despachando o Timão na semifinal da Copa do Brasil de 2023.

Palpite 1 - Corinthians x São Paulo - Vitória do São Paulo: 2.52 na Betano.

Timão marca em 25% dos jogos

Atuando como mandante ou fora de casa, o Corinthians apresenta números fracos no setor ofensivo em partidas do Brasileirão.

Em oito jogos na Série A, o Timão só balançou as redes em dois deles, marca igual a do lanterna Cuiabá, que inclusive tem mais gols do que o Alvinegro, seis contra cinco.

A última vez que o São Paulo sofreu mais do que um gol numa partida foi na derrota por 2-1 para o Flamengo, último jogo de Thiago Carpini como técnico do clube.

Palpite 2 - Corinthians x São Paulo - Corinthians marcar no máximo um gol: 1.32 na. Betano.

Tricolor Paulista cresce ofensivamente nos segundos tempos

A amostra de gols do Timão é pequena, mas olhando para o que o São Paulo tem feito, a sua média de gols dobra do primeiro para o segundo tempo.

Na etapa inicial de suas partidas, o Tricolor Paulista marcou quatro gols e este número sobe para oito nas etapas complementares.

Na sua última partida em casa, o Timão foi derrotado por 1-0 pelo Botafogo com gol de Júnior Santos no segundo tempo.

Palpite 3 - Corinthians x São Paulo - Sem gol antes do minuto 36: 1.87 na Betano.