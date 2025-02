Palpite Corinthians x São Bernardo - Campeonato Paulista - 09/02/25

As duas equipes com as melhores pontuações dessa competição irão se encontrar no último jogo da oitava rodada.

As duas equipes com as melhores pontuações dessa competição irão se encontrar no último jogo da oitava rodada.

Confira os nossos palpites para o embate entre Corinthians e São Bernardo, na Neo Química Arena.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 1.53 na Superbet Total de gols Mais do que 2.5 1.95 na Superbet Total de escanteios do time Corinthians ter mais do que 5.5 1.55 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Campanha bem superior à do ano passado

Restam quatro rodadas a serem disputadas e o Corinthians já possui uma pontuação cinco pontos melhor do que a sua campanha de 2024.

O Timão está tão bem posicionado que, caso a Inter de Limeira não vença a Portuguesa na sexta (7), os comandados de Ramón Díaz entrarão em campo neste domingo (9), classificados para a próxima fase.

Dentro de casa, o aproveitamento do Corinthians é de 100%, acumulando triunfos contra Velo Clube, Água Santa e Noroeste.

Palpite 1 - Corinthians x São Bernardo - Vitória do Corinthians: 1.53 na Superbet.

Roteiros similares

O Corinthians tem exercido o seu favoritismo atuando em seus domínios, porém sempre com um certo desafio.

Todas as três vitórias do Timão em casa foram conquistadas pelo placar de 2-1 e o São Bernardo é uma equipe que tem dificultado a vida dos mandantes.

Também possuindo apenas três jogos em sua amostra, o São Bernardo não deixou de marcar em nenhum de seus compromissos longe de casa e lidera a chave do Palmeiras, com 16 pontos.

Palpite 2 - Corinthians x São Bernardo - Mais do que 2.5 gols: 1.95 na Superbet.

Timão controla as ações em casa

Esses três jogos do Corinthians em casa tiveram em comum, além do triunfo da equipe mandante, uma posse de bola bem alta para o Corinthians, no mínimo de 64%.

Se impondo diante da sua torcida, o Corinthians possui uma média de 6.3 escanteios por compromisso em casa.

Na última partida do São Bernardo como visitante, o seu adversário teve oito escanteios, um embate que terminou com vitória do Tigre do ABC por 2-1.

Palpite 3 - Corinthians x São Bernardo - Corinthians ter mais do que 5.5 escanteios: 1.55 na Superbet.