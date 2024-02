Palpite Corinthians x Portuguesa - Campeonato Paulista - 11/2/24

Na sétima rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe a Portuguesa.

O confronto acontece no dia 11 de fevereiro (domingo), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024, a partir da análise de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.44 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.62 na Betano Gols Mais/Meos Portuguesa menos 0,5 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians precisa reagir

Com cinco derrotas seguidas, um sinal de alerta foi ligado no Timão. Além de estar na última posição do Grupo C, o time está também na zona de rebaixamento geral do campeonato.

Do outro lado, a Portuguesa é outro time que aparece entre os mais cotados para ser rebaixado. Até aqui, a equipe apresenta um retrospecto semelhante ao do rival, visto que ambos somam apenas três pontos na competição.

Nosso palpite na vitória corintiana é baseada no fato de que a Portuguesa vem de quatro derrotas seguidas. Além disso, a Lusa não vence o Corinthians desde 2013.

Palpite 1 - Corinthians x Portuguesa - Corinthians vence: 1.44 na Betano.

Ambos os times temem a derrota

Em três dos cinco jogos da Portuguesa neste Campeonato Paulista, o resultado final somou menos de três gols. Esse padrão foi visto justamente nas três vezes mais recentes que o time foi a campo.

Do lado do Corinthians, quatro de seus seis jogos realizados no torneio estadual terminaram com menos de 2,5 gols. Adicionalmente, em nenhuma partida deste ano o Corinthians conseguiu marcar mais de dois gols.

Dessa forma, visto que os times temem uma derrota que traria ainda mais problemas aos elencos e direção técnica, é possível que esse jogo seja mais comedido. Por isso, nosso palpite é um jogo com poucos gols.

Palpite 2 - Corinthians x Portuguesa - Menos de 2,5 gols: 1.62 na Betano.

Portuguesa não marcou nos últimos três jogos

Um dos motivos da falta de sucesso da Lusa em seu retorno à elite do Campeonato Estadual está relacionado à falta de eficiência do setor ofensivo. Isso pode ser visto principalmente nas rodadas mais recentes.

Nas últimas três partidas da Portuguesa no Campeonato Paulista, a equipe foi derrotada sem ter conseguido marcar um gol sequer.

Embora a defesa do Corinthians não seja das mais eficientes do campeonato, uma nova postura deve ser adotada pelo seu novo treinador, e maior atenção deve ser dada a defesa da equipe. Assim, acreditamos que eles podem frear as ofensivas da Lusa.

Palpite 3 - Corinthians x Portuguesa - Portuguesa menos de 0,5 gols: 2.07 na Betano.