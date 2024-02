Palpite Corinthians x Ponte Preta - Campeonato Paulista - 25/2/24

Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o time da Ponte Preta.

O confronto acontece no dia 25 de fevereiro (domingo), na Neo Química Arena, na capital paulista. Confira as análises de nossos editores e os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.05 na Betano Jogador a marcar Romero marca primeiro 7.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Corinthians inicia uma interessante sequência de invencibilidade

Para este compromisso de domingo, é de suma importância considerar que na temporada de 2024, O Corinthians, sob o comando de António Oliveira, apresenta uma sequência favorável na qual acumula quatro jogos sem derrotas.

Nesses quatro duelos mais recentes, a equipe paulista conseguiu vencer três jogos e se deparou com um empate. Entre essas vitórias destaque-se seu triunfo mais recente contra o Cianorte, que possibilitou que a equipe avançasse de fase pela Copa do Brasil.

Jogando contra a Ponte Preta, adversário no qual historicamente o Corinthians venceu mais que o dobro de vezes (76 a 32), acreditamos que o momento atual e o retrospecto histórico podem nos induzir a acreditar em um triunfo corintiano.

Palpite 1 - Corinthians x Ponte Preta - Corinthians vence: 1.42 na Betano.

Média alta de gols em jogos do Corinthians

Um fato relevante a se destacar é que o número de gols nos últimos três jogos do Corinthians. Cada partida registrou um total de gols superior a dois por jogo. Inicialmente, ocorreu uma goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, seguida por um empate de 2 a 2 com o Palmeiras, e, por fim, uma vitória por 3 a 0 sobre o Cianorte.

Quanto à Ponte Preta, é digno de nota que, em cinco dos últimos seis jogos da Macaca, o resultado atingiu ou ultrapassou dois gols por partida.

Portanto, ao analisar o histórico recente de ambas as equipes, é razoável esperar que este confronto Corinthians x Ponte Preta resulte em um considerável número de gols.

Ainda, no histórico do confronto, o Corinthians conseguiu marcar 239 gols em 138 jogos disputados (média de 1,73), enquanto a Ponte Preta anotou 139 (média de 1,01). Ou seja, somando os números das duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5 que estipulamos para o confronto.

Palpite 2 - Corinthians x Ponte Preta - Mais de 2,5 gols: 2.05 na Betano.

Romero vem sendo decisivo para o Timão

O Corinthians teve um início de temporada abaixo das expectativas, influenciado pelo seu setor ofensivo, que não vinha desempenhando um futebol envolvente. Porém, agora, o ataque corintiano vem funcionando muito bem sob a direção do novo treinador.

Atualmente, o time alvinegro, em nove rodadas disputadas, já soma onze gols no Campeonato Paulista (média de 1,22). O time marcou, inclusive, gols nos últimos três jogos no estadual.

Nessa temporada, Ángel Romero tem sido destaque, somando cinco gols em nove jogos (média de 0,55 por partida). Ainda que não seja uma das melhores médias do futebol brasileiro, o atleta vem sendo decisivo, e duelando contra uma equipe que tem uma defesa que sofreu nove gols em nove jogos, o paraguaio pode brilhar.

Palpite 3 - Corinthians x Ponte Preta - Romero marca primeiro: 7.00 na Betano.