Palpite Corinthians x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 4/11/24

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, um clássico paulistano: o Corinthians recebe o Palmeiras.

O compromisso entre essas equipes está marcado para segunda-feira (4 de novembro), às 20h, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.30 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 0,5 vermelho 2.67 na bet365 Chutes no Gol Mais/Menos Veiga mais de 0,5 1.44 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Palmeiras com motivação redobrada

Além de estar na briga pelo título nacional, o Palmeiras, caso vença, pode prejudicar ainda mais o seu rival, que briga para não ser rebaixado.

O momento vivido pelos clubes é muito distinto. O Verdão, que tem a melhor defesa do Brasileirão, não perde há dez jogos, enquanto o Corinthians foi recentemente eliminado da Copa Sul-Americana.

Dessa forma, ao comparar os momentos das equipes, vemos o Palmeiras como principal favorito para vencer a partida.

Palpite 1 - Corinthians x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.30 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Palmeiras: 2.30 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Um Derby de alta intensidade

Nos últimos três jogos do Palmeiras enfrentando times de São Paulo, em todos esses jogos foram apresentados pelo menos um cartão vermelho.

Na sequência, ocorreram expulsões diante do Red Bull Bragantino, São Paulo e o próprio Corinthians, todos pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, na competição, o Corinthians recebeu 6 vermelhos, enquanto o Alviverde se deparou com 5 cartões dessa tonalidade.

Palpite 2 - Corinthians x Palmeiras - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.67 na bet365.

Veiga vem sendo um dos principais destaques

Para essa partida, ainda que jogue em casa, imaginamos um Corinthians bem compacto, com sua linha defensiva mais recuada.

Esse tipo de abordagem indica que os meias devem ser ainda mais acionados, podendo, inclusive, arriscar chutes de longa e meia distância, aumentando suas chances de finalização no alvo.

Nesse sentido, Veiga pode se destacar. Afinal, vale lembrar que ele está em uma temporada goleadora, tendo 9 tentos no Brasileirão.

Palpite 3 - Corinthians x Palmeiras - Veiga mais de 0,5 chutes: 1.44 na bet365.