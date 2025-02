Palpite Corinthians x Noroeste - Campeonato Paulista - 01/02/25

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians, maior campeão Paulista, recebe o Noroeste, recém-promovido da Série A-2.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (1º de fevereiro), às 19h45, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.38 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.00 na Superbet Jogador a marcar Yuri Alberto a qualquer momento 3.35 na Superbet

Corinthians 100% em casa

O Corinthians tem demonstrado ser uma das equipes mais fortes neste Paulistão. Em cinco jogos, eles venceram quatro e perderam apenas um.

Contudo, ao fazer um recorte apenas para jogos como mandante, observamos que a equipe alvinegra se encontra com 100% de aproveitamento.

Em dois jogos atuando como mandante, foram duas vitórias. Ambas por 2 a 1, contra Velo Clube e Água Santa.

Palpite 1 - Corinthians x Noroeste - Corinthians vence: 1.38 na Superbet.

Jogos do Timão costumam ter muitos gols

Com exceção do compromisso mais recente do Corinthians, no qual venceu a Ponte Preta por 1 a 0, em todos os outros jogos houve muitos gols.

Nas quatro primeiras rodadas, o Corinthians se deparou com três resultados de 2 a 1 e um resultado de 3 a 1. Ou seja, todos os seus jogos no início do Paulistão tiveram mais de 2,5 tentos.

O Noroeste, vale mencionar, em 5 jogos marcou cinco gols e sofreu outros cinco, o que indica que faz e leva ao menos um tento por partida.

Palpite 2 - Corinthians x Noroeste - Mais de 2,5 gols: 2.00 na Superbet.

Yuri Alberto pode ter boas oportunidades

O Corinthians tem feito um revezamento em sua equipe, buscando dar mais ritmo de jogo a todos os atletas do elenco.

Sendo assim, é muito provável que Yuri Alberto apareça entre os titulares para esta partida. E atuando contra um time de grandeza inferior, ele pode ter suas chances de brilhar.

Vale lembrar que na temporada passada, o atacante corintiano foi o artilheiro do futebol brasileiro, tendo marcado 31 gols ao longo de 2024.

Palpite 3 - Corinthians x Noroeste - Yuri Alberto marca a qualquer momento: 3.35 na Superbet.