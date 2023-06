Palpite Corinthians x Liverpool-URU – Copa Libertadores – 28/6/2023

Confira os melhores palpites para apostar em Corinthians x Liverpool-URU, na Copa Libertadores.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Corinthians e o Liverpool (Uruguai). O palpite para Corinthians x Liverpool é a vitória do Corinthians. Veja os detalhes:

Corinthians vence: 1,55 na bet365

1,55 na bet365 Intervalo/Final do Jogo – Corinthians/Corinthians: 2,37 na bet365

2,37 na bet365 Mais de 2,5 gols: 1,80 na bet365

Timão procura o seu melhor

O Corinthians atravessa uma crise de resultados e a temporada de 2023 não está correndo bem. O Timão está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento no Brasileirão e na Libertadores vai ficar pela fase de grupos, após ter chegado às quartas de final em 2022.

Vanderlei Luxemburgo chegou ao comando do Timão em maio para tentar melhorar os resultados, mas venceu apenas três jogos em 14 em todas as competições.

No Grupo E o Corinthians começou muito bem com uma vitória de 3 a 0 em casa do Liverpool, mas nos quatro jogos seguintes somou apenas um ponto. Mas em casa contra o time de Montevidéu deve vencer.

Palpite 1 - Corinthians x Liverpool – Corinthians vence: 1,55 na bet365.

Vencer a Sul-Americana é objetivo

O Timão passou às quartas de final da Copa do Brasil e se cair para a Copa Sul-Americana o objetivo será vencer a competição pela segunda vez na sua história.

O time uruguaio tem os mesmos pontos que o Corinthians, mas está em desvantagem na diferença entre gols marcados e sofridos, assim, só uma vitória em São Paulo serve.

Mas a primeira participação do Liverpool na fase de grupos da Libertadores deve terminar por essa fase mesmo.

O Timão tem mais experiência e qualidade no seu futebol. Frente à sua torcida vai entrar com tudo e deve chegar à vantagem logo na primeira parte.

Palpite 2 - Corinthians x Liverpool – Intervalo/Final do Jogo – Corinthians/Corinthians: 2,37 na bet365.

Expectativa de gols

O time paulista precisa vencer para tentar virar a sua temporada e Vanderlei Luxemburgo vai certamente escalar um time forte para resolver cedo, mesmo tendo alguns jogadores importantes indisponíveis.

O Liverpool dificilmente conseguirá travar o Timão e esperamos que o time da casa vá marcar vários gols, possivelmente uma repetição da vitória clara em Montevidéu, a primeira rodada.

Palpite 3 - Corinthians x Liverpool – Mais de 2,5 gols: 1,80 na bet365.