Palpite Corinthians x Guarani - Campeonato Paulista - 21/1/24

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Guarani terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 21 de janeiro (domingo), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante compromisso que abre a temporada tanto para o Corinthians, quanto para o Guarani.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.75 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.85 na Betano Gols Mais/Menos Corinthians mais de 1,5 gols 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o promocode Betmotion

Corinthians tem um retrospecto melhor

Esses dois times já jogaram 154 vezes ao longo da história. Desses, o Timão saiu vitorioso na maioria dos confrontos. No total foram 73 vitórias, do Alvinegro, 44 igualdades e 37 derrotas.

No último jogo oficial entre essas equipes, durante o Paulistão doe 2023, o Timão se sobressaiu, vencendo por 2 a 1, atuando como mandante da partida.

Para o jogo deste ano, por ter um elenco mais forte e tendo a vantagem de atuar novamente casa, é pouco provável que o Corinthians inicie sua jornada de 2024 com um revés.

Palpite 1 - Corinthians x Guarani - Corinthians vence: 1.75 na Betano.

Ambos marcaram em seus encontros recentes

No retrospecto histórico desse encontro tradicional do futebol paulista, o Corinthians conseguiu marcar 246 gols em 154 partidas, estabelecendo uma média de 1,6 gols por partida.

Do outro lado, o Guarani também apresenta média de pelo menos um tento a favor por encontro. Nas 154 partidas realizadas, o Bugre marcou 160 gols, apresentando uma média de 1,04.

Outro aspecto que deve ser considerado é que nos dois jogos recentes entre esses clubes, as duas equipes conseguiram balançar as redes. Os resultados dessas partidas foram uma vitória corintiana por 2 a 1 no Paulistão de 2023, e empate por 1 a 1 nas quartas de final de 2022.

Palpite 2 - Corinthians x Guarani - Sim para ambos marcam: 1.85 na Betano.

A responsabilidade é do Corinthians

O Corinthians ostenta a posição de maior campeão do Paulistão, acumulando 30 conquistas no total. No entanto, o Alvinegro não levanta a taça desde 2019. Na edição anterior, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Ituano.

O Guarani, por sua vez, que joga a Segunda Divisão do Brasileirão e que nunca conquistou o título deste estadual, não conseguiu avançar além da fase de grupos no último Paulistão.

Assim, sendo o time da casa e favorito para o duelo, o Timão deve tomar as iniciativas do jogo. Como resultado disso, suas idas ao ataque podem gerar algumas oportunidades de gols, tal como em seu jogo treino, quando venceu o São Caetano por 4 a 0.

Palpite 3 - Corinthians x Guarani - Corinthians mais de 1,5 gols: 1.87 na Betano.