Palpite Corinthians x Estudiantes - Copa Sul-Americana - 22/8/23

Neste duelo válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians recebe a equipe do Estudiantes de La Plata

O duelo será realizado na Neo Química Arena, São Paulo, no dia 22 de agosto (terça-feira). Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e argentinos que almejam avançar para as semifinais. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Betano Ambos marcam Não 1.60 na Betano Mais/Menos gols Menos de 2,5 gols 1.47 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Corinthians vem encontrando dificuldade contra argentinos

Inicialmente, o Timão estava classificado para jogar a Libertadores, mas após terminar na terceira posição da chave E, a equipe paulista foi remanejada para disputar a Copa Sul-Americana.

Na Liberta, o time de Parque São Jorge teve a companhia do Argentinos Juniors, para quem perdeu um jogo e empatou outro. Já na Sula, o Corinthians se encontrou na rodada anterior com o Newell’s Old Boys, e aqui venceu o primeiro jogo e empatou o segundo.

Ou seja, matematicamente falando, o Timão, neste ano, enfrentou clubes argentinos em quatro ocasiões, das quais venceu uma vez (25%), perdeu em outra oportunidade (25%) e ficou no empate em outros dois jogos (50%).

Palpite 1 - Corinthians x Estudiantes - Empate: 3.10 na Betano.

Apenas um time marcou em dois dos últimos sete jogos do Estudiantes

Nas últimas sete aparições do Estudiantes, foi muito comum ver apenas um time marcando. Contando com jogos nacionais e da própria Copa Sul-Americana, houve gols de ambas as equipes apenas duas vezes.

E um outro ponto que pode ser levado em consideração para embasar este palpite, é que, na competição continental, o Estudiantes tem a segunda melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas dois gols em 10 partidas disputadas.

Ainda, vale mencionar que a equipe argentina jogou contra dois brasileiros: na primeira fase da Sula enfrentou o Bragantino e empatou duas vezes, primeiro em 0 a 0 e depois 1 a 1. Nas oitavas enfrentou o Goiás e venceu os dois jogos, por 3 a 0 e depois por 2 a 0. Assim, podemos ver que a equipe sabe se defender bem contra os brasileiros.

Palpite 2 - Corinthians x Estudiantes - Não para ambos marcam: 1.60 na Betano.

Estudiantes só sofreu um gol em jogos contra os brasileiros neste ano

Ao longo da história, Corinthians e Estudiantes tiveram seus caminhos cruzados em três oportunidades. Dessas, a ampla vantagem é do Timão, que venceu todos os três confrontos. Em 2009 goleou por 5 a 1, em 1982 venceu por 1 a 0, e no ano de 1936, primeiro jogo entre as duas equipes, triunfou por 1 a 0.

Contudo, todas essas vitórias foram decorrentes de jogos amistosos, ou seja, não valia tanto quanto se vale agora, uma vez que a Copa Sul-Americana, além do peso de um troféu continental, passou a ser um atalho para times que querem chegar ao mundial de clubes. Então, espera-se um jogo bastante fechado dos dois lados.

Porém, o que nos faz acreditar em um jogo com poucos gols é o retrospecto recente dos dois times quando jogam contra brasileiros ou argentinos. Em nenhum jogo neste ano contra os hermanos o Corinthians teve uma partida com mais de 2 gols. Já o Estudiantes, em quatro partidas contra brasileiros, sofreu apenas um gol.

Palpite 3 - Corinthians x Estudiantes - Menos de 2,5 gols: 1.47 na Betano.