Palpite Corinthians x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 20/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro se encontram para um duelo decisivo na corrida por vaga nos torneios continentais de 2025.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (20 de novembro), às 11h, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.44 na Betano Jogador a dar assistência Rodrigo Garro 2.82 na Betano Pênalti concedido Sim/Não Sim 3.35 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians em recuperação notável

A equipe corintiana, que há pouco tempo lutava contra o rebaixamento, agora já mira mais longe, querendo alcançar uma vaga na próxima Libertadores.

Mas, para isso, terá que triunfar sobre um Cruzeiro que neste meio tempo, decidirá a final da Copa Sul-Americana, podendo então ir a campo diante do Timão com uma equipe mista.

Neste cenário e considerando o fator casa e a boa performance do Corinthians, que vem de três vitórias seguidas no Brasileirão, acreditamos na vitória dos paulistas.

Palpite 1 - Corinthians x Cruzeiro - Corinthians vence: 1.44 na Betano.

Garro em excelente fase

Desde os momentos em que o Corinthians não vinha realizando uma boa campanha, Garro, mesmo assim, sempre se destacou na equipe.

Agora que o time se encaixou ainda mais, o atleta tem brilhado, sendo um dos principais responsáveis pela ascensão alvinegra.

Nesta temporada, ele realizou 57 jogos, dos quais marcou 10 gols e deu 12 assistências, estabelecendo uma média de participação direta em gols de 0,38.

Palpite 2 - Corinthians x Cruzeiro - Garro para dar uma assistência: 2.82 na Betano.

Pode ocorrer penalidade na partida

Ao analisar as estatísticas de pênaltis no Campeonato Brasileiro, notamos que Corinthians e Cruzeiro tiveram exatamente 5 a favor.

Ainda, observa-se que o Timão é o terceiro time da liga que mais concede penalidades aos seus adversários, tendo sido 7 ao total.

Dessa forma, em 33 rodadas realizadas, o Corinthians viu pênaltis em seus jogos em 12 ocasiões, isso corresponde a uma média de 0,36.

Palpite 3 - Corinthians x Cruzeiro - Sim para haver pênalti: 3.35 na Betano.