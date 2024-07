Palpite Corinthians x Criciúma - Campeonato Brasileiro - 16/7/24

Pela 17ª rodada do Brasileirão 2024, o Corinthians, em crise, recebe o time do Criciúma nesta terça-feira (16), às 21h, na Neo Química Arena.

Confira, portanto, as dicas que nossos especialistas em apostas selecionaram para este importante embate.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.90 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na Betano Jogador a marcar Yuri Alberto a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Corinthians terá a estreia de seu novo treinador

Corinthians e Criciúma já tiveram seus caminhos cruzados em 18 oportunidades ao longo da história. Dessas, o Timão venceu oito, houve outros oito empates e dois triunfos do Tigre.

Atuando como mandante, no entanto, o time paulista nunca foi derrotado pelos catarinenses: em oito jogos foram contabilizados seis vitórias e dois empates.

Para este jogo em específico, o Corinthians chega como favorito e vai a campo sob o comando de Ramón Díaz, encarregado de fazer essa equipe reagir e sair da zona de rebaixamento.

Palpite 1 - Corinthians x Criciúma - Corinthians vence: 1.90 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Corinthians deve vencer o Criciúma em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

As duas equipes vão em busca da vitória

Sendo este um duelo cujo objetivo é fugir da zona de rebaixamento, a partida promete ser bastante intensa, disputada e aberta.

Nesse sentido, poderemos ter um Corinthians mais propositivo, enquanto o Tigre pode se beneficiar dos espaços para jogar no contra-ataque.

Ainda, vale mencionar que houve ambos os times marcando gols em dez dos onze jogos mais recentes que tiveram o Criciúma em campo.

Palpite 2 - Corinthians x Criciúma - Sim para ambos marcam: 1.90 na Betano.

Yuri Alberto ainda é esperança de gol

Ainda que venha sendo criticado por algumas tomadas de decisões, o camisa nove do Timão continua sendo uma das principais esperanças do time paulista na tentativa de balançar as redes.

Com 14 gols marcados em 32 jogos na temporada, Yuri continua sendo o artilheiro do Corinthians em 2024.

Embora o atacante em questão não balance as redes há sete partidas, o centroavante pode ter a oportunidade de mudar esse cenário nesta partida realizada em casa.

Palpite 3 - Corinthians x Criciúma - Yuri Alberto marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.