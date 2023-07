Palpite Corinthians x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 2/7/2023

Saiba quais são os palpites para o jogo Corinthians x Bragantino, no Campeonato Brasileiro, em 2/7/2023.

Nosso especialista em apostas está aqui para apresentar palpites para este confronto. O principal palpite é a vitória do Bragantino ou empate. Veja:

Bragantino ou empate: 1.50 na bet365

1.50 na bet365 Bragantino sem sofrer gols: 3.25 na bet365

3.25 na bet365 Empate no primeiro tempo: 2.00 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Apesar devjogar fora de casa, Bragantino chega em fase bem superior

Com 21 gols, o Bragantino entra nesta 13ª rodada com o quarto melhor ataque da competição, e com apenas duas derrotas em doze partidas. Apesar de ocupar apenas a sétima posição, nenhum time perdeu menos jogos do que o Bragantino neste Brasileirão, com Botafogo e Palmeiras também com duas derrotas cada.

Já o Timão, mesmo em casa, não tem sido tão letal como gostaria, com apenas uma vitória nos seus quatro últimos jogos na Neo Química Arena neste Campeonato Brasileiro, incluindo empates com o Cuiabá e São Paulo.

Palpite 1 - Corinthians x Bragantino - Bragantino ou empate: 1.50 na bet365.

Momento sólido defensivamente para o Bragantino

Desde que a equipe de Bragança Paulista obteve, em sequência, empates por 3-3 e 2-2, se passaram sete jogos da Série A, com a sua defesa sendo vazada apenas quatro vezes.

O Bragantino, embora como mandante, vem de duas vitórias no Brasileirão, ambas sem sofrer gols, tendo batido o Flamengo por 4-0, e o Goiás por 2-0.

Como mandante, o Corinthians tem apenas sete gols em cinco jogos.

Palpite 2 - Corinthians x Bragantino - Bragantino sem sofrer gols: 3.25 na bet365.

Jogos do Timão em casa tendem a serem decididos no segundo tempo

O Corinthians fez cinco jogos na Neo Química Arena neste Brasileirão. Em cada partida, o primeiro tempo terminou com igualdade no placar, mais recentemente no empate por 1-1 com o Cuiabá, em que ambos os gols saíram no segundo tempo.

Anteriormente, nas vitórias contra Fluminense e Cruzeiro, e também nos empates com Fortaleza e São Paulo, sem exceção, o jogo foi para o intervalo empatado.

O Bragantino, por sua vez, carrega indefinições no placar quando entra em campo longe do Nabizão, tendo ido pro intervalo com o placar empatado em quatro de seus cinco jogos como visitante neste Brasileirão. A exceção foi a derrota para o Fluminense, quando foi para o intervalo perdendo por 2-0.

Palpite 3 - Corinthians x Bragantino - Empate no primeiro tempo: 2.00 na bet365.