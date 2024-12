Palpite Corinthians x Bahia - Campeonato Brasileiro - 3/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Bahia se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida por vaga na Libertadores.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (3 de dezembro), às 20h, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.65 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.80 na bet365 Jogador a marcar ou dar assistência Rodrigo Garro 1.78 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Corinthians em boa fase

Se há algum tempo a preocupação corintiana era com a zona de rebaixamento, hoje o clube paulista faz as contas buscando uma vaga na Libertadores 2025.

O Timão vem realizando uma excelente campanha de reação, tanto que está há nove jogos invictos no Brasileirão, sendo sete vitórias e dois empates.

Para este jogo, atuando em casa contra um Bahia que tem tido apresentações inconsistentes, vemos os donos da casa como os favoritos.

Palpite 1 - Corinthians x Bahia - Corinthians vence: 1.65 na bet365.

Os dois times devem buscar o gol

As duas equipes têm realizado jogos de placares nos quais ambos os times conseguem marcar gols. E para este duelo, isso deve se repetir.

Nas quatro vezes mais recentes em que o Tricolor de Aço esteve em campo, em todas elas as duas equipes balançaram as redes.

Do lado do Time do Povo, algo similar tem acontecido: ambos os clubes marcaram gols nos últimos quatro compromissos do Corinthians.

Palpite 2 - Corinthians x Bahia - Sim para ambos marcam: 1.80 na bet365.

Rodrigo Garro em boa fase

Desde os momentos em que o Corinthians não vinha realizando uma boa campanha, Garro, mesmo assim, sempre se destacou na equipe.

Agora que o time se encaixou ainda mais, o atleta tem brilhado, sendo um dos principais responsáveis pela ascensão alvinegra.

Nesta temporada, ele realizou 60 jogos, dos quais marcou 13 gols e deu 14 assistências, estabelecendo uma média de participação direta em gols de 0,45.

Palpite 3 - Corinthians x Bahia - Garro marca ou dá assistência: 1.78 na bet365.