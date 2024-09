Palpite Corinthians x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 21/9/24

Corinthians e Atlético-GO, dois concorrentes diretos contra o rebaixamento, terão seus caminhos cruzados na 27ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre paulistas e goianos será neste sábado (21), às 16h, na Neo Química Arena, São Paulo. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.50 na Superbet Gols Mais/Menos Corinthians mais de 1,5 1.72 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.20 na Superbet

Corinthians terá vantagem de jogar em casa

Ainda que tenha tido sucesso no jogo de ida da Copa Sul-Americana, enfrentando o Fortaleza fora de casa e vencendo por 2 a 0, o foco da equipe corintiana é outro.

O time de Parque São Jorge tem com principal objetivo para essa temporada tranquilizar seus torcedores e alcançar uma pontuação segura contra o rebaixamento.

Nesse sentido, jogando em casa contra o último colocado da liga, a expectativa é que o Alvinegro, atuando com seus principais atletas, vença o confronto.

Palpite 1 - Corinthians x Atlético-GO - Corinthians vence: 1.50 na Superbet.

Atlético-GO tem a pior defesa do Brasileirão

Neste Campeonato Brasileiro, o setor ofensivo do Timão tem deixado a desejar, mas isso pode mudar neste duelo de sábado.

Afinal, ainda que seja pouco prolífico, o Corinthians terá pela frente os donos da defesa mais vulnerável do Brasileirão.

Em 26 rodadas disputadas até aqui, o Dragão sofreu exatamente 42 gols, o que indica uma média de gols sofridos de 1,61.

Palpite 2 - Corinthians x Atlético-GO - Corinthians mais de 1,5 gols: 1.72 na Superbet.

Ambos precisam do triunfo

Como mencionado, os dois times estão na zona de rebaixamento e fazem de sua permanência na elite o principal objetivo da temporada.

Com isso em mente, o jogo pode indicar que ambos marcam, tal como foi nos últimos três confrontos diretos entre paulistas e goianos.

Ainda, para respaldar o palpite, notamos que nos últimos três jogos da equipe atleticana, em pelo menos dois deles ambos os times foram às redes.

Palpite 3 - Corinthians x Atlético-GO - Sim para ambos marcam: 2.20 na Superbet.