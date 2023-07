Palpite: Corinthians x América-MG - Copa do Brasil - 15/7/23

Saiba quais são os palpites para apostar no jogo entre Corinthians e América-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para a partida Corinthians x América-MG que definirá o último classificado para as semifinais do torneio. Confira:

Corinthians vence: 1.65 na bet365

1.65 na bet365 Não para ambos marcam: 1.61 na bet365

1.61 na bet365 Placar exato: Corinthians 1 a 0: 5.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Corinthians demonstra melhoras

Após ser eliminado precocemente da Libertadores, e de ter colhido resultados ruins que o deixaram flertando com a zona de rebaixamento por longas rodadas, o Corinthians parece, finalmente, estar entrando no eixo.

A equipe paulista já soma, atualmente, uma sequência de duas vitórias seguidas, algo que não acontecia desde maio de 2023. A última derrota do Timão foi, no entanto, para o próprio América-MG, no jogo de ida deste mesmo torneio, por 1 a 0.

Porém, ainda que dos últimos cinco jogos diretos contra o América-MG o Corinthians não tenha conseguido vencer nenhum (três vitórias do América-MG e outros dois empates), acreditamos que o time de Parque São Jorge consiga colocar um fim neste jejum e ampliar sua sequência de vitórias. Afinal, o América vem em uma situação oposta e perdeu seus últimos dois jogos.

Palpite 1 - Corinthians x América-MG - Corinthians vence: 1.65 na bet365.

Jogos entre esses dois clubes costumam ter poucos gols

Ao longo da história, esses dois times já se enfrentaram em 22 oportunidades, e o retrospecto é bastante similar. O Corinthians venceu oito partidas contra sete do América, e houve ainda outros sete empates.

Desses 22 confrontos, pelo menos um time passou em branco em 50% dos jogos. Ou seja, historicamente, as chances de apenas um time ou que nenhum marque gols é bastante possível.

Além disso, ambos os times marcaram em apenas um jogo das últimas quatorze partidas do Corinthians. Limitando esses números na Copa do Brasil, em todos os cinco jogos do Timão neste campeonato de 2023 apenas um time marcou gol.

Palpite 2 - Corinthians x América-MG - Não para ambos marcam: 1.61 na bet365.

Placar de 1 a 0 tem aparecido muitas vezes em jogos do Corinthians

Ainda que o América-MG tenha participado de alguns jogos que envolveram resultados bem distintos, os jogos do Corinthians mais recentes tem tido resultados bem iguais.

Nas últimas quatro partidas do Corinthians, todos os jogos terminaram em 1 a 0. Corinthians venceu o Universitario na sul-Americana por este placar, venceu o Atlético-MG também por 1 a 0 no Brasileirão, perdeu para o América-MG por 1 a 0 na Copa do Brasil, e antes de tudo isso, também pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Bragantino pelo placar mínimo.

Além disso, nos últimos três jogos que América-MG e Corinthians estiveram frente a frente, o placar de 1 a 0 apareceu em duas ocasiões. Este é, inclusive, o resultado mais comum no duelo, tendo aparecido seis vezes na história.

Palpite 3 - Corinthians x América-MG: Placar exato Corinthians 1-0: 5.00 na bet365.