Palpite Corinthians x Água Santa - Campeonato Paulista - 22/01/25

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians, maior campeão desta competição, recebe o Água Santa.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 19h30, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.32 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.24 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.15 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Corinthians favorito para esta partida

O time do Corinthians, a qual é o maior campeão paulista, chega para este jogo determinado a manter seu aproveitamento de 100% na atual edição.

Os comandos de Ramón Díaz venceram suas duas primeiras partidas, por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino e de novo por 2 a 1, contra o Velo Clube.

Do outro lado, o Água Santa vive o inverso, uma vez que não venceu nenhuma partida no Campeonato Paulista 2025.

Palpite 1 - Corinthians x Água Santa - Corinthians vence: 1.32 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Água Santa pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:





Gols são esperados neste confronto

Neste duelo, o Timão visa despontar na liderança do Grupo A, enquanto o Netuno, por sua vez, almeja reagir e sair da lanterna da Chave C.

Dessa forma, é esperado que ambas as equipes joguem para frente, visando a posse de bola e jogadas mais agudas na direção do gol.

Vale observar ainda que os dois jogos do Corinthians e os dois do Água Santa até aqui, tiveram pelo menos dois gols.

Palpite 2 - Corinthians x Água Santa - Mais de 1,5 gols: 1.24 na Superbet.

Os dois times devem tentar ir às redes

Nas duas rodadas iniciais, os dois duelos do Corinthians tiveram ambas as equipes marcando. Com o Água Santa isso ocorreu uma vez.

Além disso, podemos notar que as duas defesas têm média de pelo menos um tento sofrido por partida. O Corinthians sofreu dois em dois jogos, e a equipe de Diadema sofreu 8 (média de 4 por partida).

Nesse sentido, entendendo que os dois clubes visam a vitória, mas que demonstram fragilidades defensivas, existem indícios de um duelo no qual ambos balancem as redes.

Palpite 3 - Corinthians x Água Santa - Sim para ambos marcam: 2.15 na Superbet.