Palpite Copenhague x Manchester City - Champions League - 13/2/24

Os atuais campeões iniciam sua trajetória no mata-mata da maior competição de clubes do mundo.

Os Citizens viajam até a Dinamarca para enfrentar o Copenhague. Essas são nossas dicas para um dos confrontos das oitavas de final da Champions League.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Vitória do Man. City e não 1.98 na Betano Total de gols do Man. City Dois ou mais 1.40 na Betano Resultado e total de gols Vitória do Man. City e três gols ou mais 1.82 na Betano

Reencontro de duelo em 2022

Essas duas equipes estiveram na mesma chave na temporada 22/23, se enfrentando duas vezes pelo Grupo G da Champions League.

Nos dois jogos, a equipe dinamarquesa não conseguiu marcar um gol no Man. City, perdendo por 5-0 no placar agregado.

O Man. City venceu o primeiro duelo por 5-0, enquanto o segundo terminou em um empate sem gols.

Entre todas as equipes que avançaram de fase, apenas o PSV (-2) teve um saldo de gols pior do que o Copenhague (0).

Palpite 1 - Copenhague x Man. City - Vitória do Man. City e não para ambas as equipes marcarem: 1.98 na Betano.

Man. City foi implacável na fase de grupos

Os comandados de Pep Guardiola terminaram a primeira fase com 18 pontos em seis rodadas, juntos de Real Madrid como únicas equipes com 100% de aproveitamento.

O Man. City marcou três gols em cada um dos seus seis jogos, passando invicto em chave com Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha.

Já o Copenhague sofreu múltiplos gols em dois de seus três jogos em casa, durante a fase de grupos da Champions League.

Palpite 2 - Copenhague x Man. City - Man. City para marcar dois gols ou mais: 1.40 na Betano.

Melhor ataque do torneio em campo

Marcando 18 jogos na primeira fase da Champions League, o Man. City possui o principal ataque da competição.

O Copenhague, por sua vez, possui apenas oito, mas foi muito bem nos jogos em casa, inclusive enfiando quatro no rival do Man. City.

A equipe dinamarquesa venceu o Man. United por 4-3, jogo crucial para que garantisse a vaga nas oitavas de final.

Em três jogos nos seus domínios, o Copenhague marcou seis gols.

Palpite 3 - Copenhague x Man. City - Vitória do Man. City e partida com três gols ou mais: 1.82 na Betano.