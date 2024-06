Palpite Colômbia x Paraguai - Copa América - 24/06/24

A Colômbia chega para a Copa América 2024 como uma das protagonistas e enfrenta o Paraguai no NRG Stadium.

Possuindo argumentavelmente os melhores resultados entre seleções sul-americanas desde o início de 2023, a Colômbia estreia na Copa América nesta segunda-feira (24), às 19h.

A partida de estreia dos colombianos na competição em solo norte-americano ocorrerá diante do Paraguai no NRG Stadium.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Colômbia 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe Colômbia marcar dois ou mais 1.95 na Betano Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.47 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Reencontro após duelo em novembro de 2023

Paraguai e Colômbia se encontraram recentemente em duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, partida que terminou com triunfo colombiano por 1-0 em solo paraguaio.

O retrospecto nesse confronto favorece e muito a Seleção Colombiana com sete vitórias nos últimos 10 jogos contra apenas dois empates e uma derrota da Seleção Paraguaia.

O Paraguai chegou a estancar sua sequência sem vitórias antes do início dessa Copa América, superando o Panamá por 1-0, mas o panorama não é encorajador de uma equipe que chegou a sofrer 3-0 do Chile e tem apenas quatro gols nos seus últimos 10 jogos.

Palpite 1 - Colômbia x Paraguai - Vitória da Colômbia: 1.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a Colômbia deve ser a vencedora do confronto com o Paraguai. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Poder de fogo colombiano justifica altas expectativas

O paralelo entre o desempenho colombiano e brasileiro contra os Estados Unidos é mais do que natural. A Colômbia venceu fácil enquanto o Brasil ficou no empate.

A goleada por 5-1 da Colômbia contra os Estados Unidos representou a quarta ocasião em seus últimos cinco jogos que a Seleção Colombiana marcou pelo menos três gols.

Além desses números recentes, Los Cafeteros possuem grandes aparições contra seleções de primeiro nível desde o início de 2023, marcando dois gols no Brasil, Alemanha e Uruguai.

Palpite 2 - Colômbia x Paraguai - Colômbia marcar dois gols ou mais: 1.95 na Betano.

Inícios fulminantes nesta fase preparatória

A última atuação colombiana foi uma vitória tranquila contra a Bolívia, na qual todos os três gols da equipe triunfante foram marcados antes do intervalo.

Diante dos Estados Unidos no triunfo por 5-1, Los Cafeteros já lideravam por 2-0 no fim da etapa inicial.

A equipe comandada por Néstor Lorenzo saiu na frente antes do intervalo em todos os seus três últimos jogos. Além de ter feito isso também no 1-0 que aplicou contra o próprio Paraguai em novembro do ano passado.

Palpite 3 - Colômbia x Paraguai - Pelo menos um gol na etapa inicial: 1.47 na Betano.