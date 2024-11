Palpite Colômbia x Equador - Eliminatórias da Conmebol - 19/11/24

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia recebe o time do Equador.

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia recebe o time do Equador.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (19 de novembro), às 20h, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, localizado em Barranquilla. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Colômbia ou Empate 1.16 na Parimatch Ambos marcam Sim/Não Sim 2.48 na Parimatch Escanteios Mais/Menos Menos de 9,5 1.35 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Colômbia tem sido uma das principais forças da competição

Embora tenha sido derrotada na rodada passada para o Uruguai, a Colômbia segue na terceira posição com 19 pontos.

Atuando em casa nessas Eliminatórias, os colombianos realizaram quatro jogos e não perderam nenhuma vez, foram alcançadas três vitórias e um empate.

Para este jogo, embora a Colômbia seja favorita, é preciso ter atenção com o time equatoriano, que também vem realizando uma campanha consistente e costuma complicar os jogos.

Palpite 1 - Colômbia x Equador - Colômbia ou Empate: 1.16 na Parimatch.

As duas equipes vão a campo em busca da vitória

A Colômbia, que foi finalista da Copa América deste ano, sabe que pode ter um desempenho mais empolgante nas Eliminatórias, assim, além da vaga para a Copa de 2026, pode tentar a liderança.

Do outro lado, o Equador, que começou o torneio com um déficit de três pontos por cumprir uma punição, se recuperou rápido no torneio, mas sabe que não pode vacilar em jogos diretos como este.

Considerando o momento das duas equipes e o fato de ambos terem bons jogadores na linha de frente, acreditamos em um duelo no qual ambos os times podem marcar gols.

Palpite 2 - Colômbia x Equador - Sim para ambos marcam: 2.48 na Parimatch.

Poucos escanteios são esperados

Embora acreditemos que esse pode ser um duelo com gol de ambos os lados, por outro lado, não esperamos que haja muitos escanteios durante os 90 minutos.

Em 11 jogos nas Eliminatórias, a Colômbia teve 47 tiros de canto a favor (média de 4,27), enquanto o Equador, por sua vez, teve 54 (média de 4,9).

Sendo assim, ao somar as duas médias, temos um número inferior a 9,5. Ainda, vale mencionar que a média geral desta competição até a rodada dez, é de 8,11.

Palpite 3 - Colômbia x Equador - Menos de 9,5 escanteios: 1.35 na Parimatch.