Palpite Colômbia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo - 16/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Colômbia x Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste duelo válido pela quinta rodada, a Seleção Colombiana recebe o Brasil. O confronto está marcado para ocorrer na quinta-feira (16 de novembro), no Estádio Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla.

Dessa maneira, nossos especialistas em apostas indicam palpites interessantes para este clássico sul-americano. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 2.20 na Betano Gols Mais/Menos Colômbia menos de 0,5 1.60 na Betano Time com mais escanteios Brasil 1.52 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Brasil não perde para a Colômbia há sete jogos

Atualmente os comandos de Nestor Lorenzo se encontram na quinta colocação com seis pontos. A equipe colombiana, embora tenha se deparado com três empates seguidos, tem se orgulhado de ser ao lado da Argentina a única seleção que ainda não foi derrotada nesta competição.

Contudo, enfrentando agora a Seleção Brasileira, que embora contestada, ainda assim apresenta um cartel muito mais qualificado em todos os setores do campo, as operadoras de apostas dão favoritismo ao time visitante.

Ainda, é importante mencionar que nos últimos sete confrontos diretos, o Brasil não perdeu nenhum jogo (foram sete vitórias para a seleção verde-amarelo e houve também três empates). O último triunfo da Colômbia sobre o Brasil foi há oito anos: 1-0 na Copa América de 2015.

Palpite 1 - Colômbia x Brasil - Brasil vence: 2.20 na Betano.

Colômbia tem média inferior a um gol por jogo

A Seleção Cafetera não vem sendo uma equipe muito prolífica no seu sistema ofensivo. E isso, tem sido inclusive, responsável por tantos empates em suas partidas mais recentes nessas Eliminatórias.

Até aqui, a Colômbia realizou quatro partidas nesta corrida para a Copa de 2026, e desses jogos, conseguiu anotar apenas três gols, o que estabelece uma média de 0,75 por jogo.

Ainda, outro ponto interessante para reforçar esse palpite é que historicamente, em 35 partidas disputadas entre essas equipes, o time colombiano anotou apenas 18 (média de 0,51).

Palpite 2 - Colômbia x Brasil - Colômbia menos de 0,5 gol: 1.60 na Betano.

Brasil tem quase 5 escanteios a favor por jogo

As duas equipes podem agir de forma ofensiva nessa partida. Assim, um palpite para que o Brasil tenha mais tiros de canto pode ser algo a se considerar.

No jogo inicial da Colômbia foi marcado 2 escanteios a favor, na segunda partida houve 3, no terceiro foram mais 3 e já no quarto jogo teve 6 escanteios a favor: estabelecendo uma média geral de apenas 3,5 por partida.

O Brasil, por sua vez, teve 6 escanteios em sua primeira partida. No segundo jogo, foram mais 4, no terceiro compromisso obteve 7, e em sua partida mais recente contra o Uruguai foram apenas 2. No total, foram 19 escanteios em quatro jogos, dando uma média de 4,75.

Palpite 3 - Colômbia x Brasil - Brasil para ter mais escanteios: 1.52 na Betano.