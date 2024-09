Palpite Colômbia x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, a Colômbia recebe a equipe da Argentina.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (10 de setembro), às 17h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, localizado em Barranquilla. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado chance dupla Colômbia vence ou empate 1.45 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.50 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Colômbia busca vingança

Antes de perder para a Argentina na final da Copa América, a Colômbia vinha de uma sequência impressionante de 28 jogos sem derrotas.

Nesse tempo o time se mostrou altamente qualificado, enfrentando com paridade rivais como Alemanha, Espanha, Brasil, Uruguai e a própria Argentina.

Nas eliminatórias para a Copa, Los Cafeteros realizaram três jogos como mandante, vencendo dois e empatando um. A equipe, inclusive, é a única a se manter invicta nesta competição.

Palpite 1 - Colômbia x Argentina - Colômbia vence ou empate: 1.45 na Betano.

Duas defesas resilientes

A Colômbia, nas sete rodadas iniciais, sofreu apenas quatro gols (média de 0,57), sendo assim ostenta o terceiro melhor setor defensivo.

Por outro lado, os argentinos estão ainda melhores quando o assunto é defesa: no mesmo número de partidas eles sofreram apenas 2 (média de 0,28).

Ainda, para embasar esse palpite, é válido observar que nos últimos três confrontos diretos entre esses times, em todos a linha de gols ficou abaixo de três.

Palpite 2 - Colômbia x Argentina - Menos de 2,5 gols: 1.50 na Betano.

É esperado uma partida muito disputada em Barranquilla

Em um recorte recente, podemos observar que muita rivalidade vem se criando entre colombianos e argentinos, e isso pode elevar o número de cartões.

Ainda, ao observar a tabela classificatória, os colombianos tentarão a todo custo triunfar para evitar que os argentinos despontem na primeira posição.



Com duas equipes de jogadores com muita força física e o clima de revanche que o jogo terá, é provável que haja muitos cartões no duelo.

Palpite 3 - Colômbia x Argentina - Mais de 5,5 cartões: 1.75 na Betano.