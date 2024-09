Palpite Colo-Colo x River Plate - Libertadores - 17/9/24

Pelo jogo de ida das semifinais, o Colo-Colo recebe um dos favoritos do torneio: o River Plate.

O compromisso entre esses times está marcado para terça-feira (17 de setembro), às 21h30, no Estádio Monumental David Arellano, localizado em Santiago. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla River Plate ou empate 1.38 na Superbet Jogador a marcar Borja a qualquer momento 2.75 na Superbet Resultado primeiro tempo Empate 1.95 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

River invicto como visitante

O River Plate nesta edição do torneio se mostra como uma das equipes que tem o melhor desempenho atuando longe de seus domínios.

Em quatro jogos realizados nessa condição, a equipe venceu três vezes e empatou em uma ocasião. Ainda, vale ressaltar que marcou 7 gols e sofreu apenas 3.

Com esses dados, e considerando o Ranking da Conmebol, no qual os argentinos estão em 2º e os chilenos em 26º, vemos o River com favoritismo no duelo.

Palpite 1 - Colo-Colo x River Plate - River Plate ou empate: 1.38 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Colo-Colo x River Plate pela Libertadores 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Borja em excelente fase

O colombiano de 31 anos é um dos principais expoentes dos bons resultados do River Plate nesta edição do torneio continental.

Afinal, ele conseguiu marcar seis gols nesta Libertadores, se posicionando como o segundo atleta mais efetivo da competição até aqui.

Ainda, com sete gols marcados na Primeira Divisão Argentina, ele é também o segundo atleta com mais gols, evidenciando seu poder ofensivo.

Palpite 2 - Colo-Colo x River Plate - Borja marca a qualquer momento: 2.75 na Superbet.

O primeiro tempo pode ser de muita cautela

Ainda que esse seja um jogo de suma importância para ambos, é importante ter em mente que o primeiro tempo desse jogo será apenas os primeiros 45 minutos de 180.

Sendo assim, é esperado que os dois times tenham um desempenho comedido, tentando jogadas ofensivas, mas com foco em seus setores de marcação.

Outro ponto de atenção para embasar esse palpite é que nos últimos três jogos pela Libertadores, em todos eles o Colo-Colo empatou na etapa inicial.

Palpite 3 - Colo-Colo x River Plate - Empate no primeiro tempo: 1.95 na Superbet.