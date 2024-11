Palpite Chile x Venezuela - Eliminatórias da Conmebol - 19/11/24

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Chile recebe o time da Venezuela.

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Chile recebe o time da Venezuela.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (19 de novembro), às 21h, no Estádio Nacional de Santiago, localizado em Santiago. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Venezuela ou Empate 1.66 na Parimatch Chutes no gol Salomón Rondón mais de 0,5 1.65 na Parimatch Gols Mais/Menos Venezuela mais de 0,5 1.62 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Venezuela é a Seleção que mais empata

Ao considerar os dez times que competem nas Eliminatórias da Conmebol para a próxima Copa do Mundo, notamos que a Venezuela é o time com mais empates.

Até aqui, a equipe comandada por Leandro Cufré se deparou com seis igualdades, mais do que a metade dos jogos que disputou.

Dessa forma, considerando ainda o mal momento do time chileno, acreditamos que nem o fator casa pode dar favoritismo para o Chile nesta partida.

Palpite 1 - Chile x Venezuela - Venezuela ou Empate: 1.66 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Colômbia x Equador pelas Eliminatórias Conmebol nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Rondón tem se mostrado o atleta mais objetivo da Venezuela

O atleta que compete na Liga Mexicana, defendendo o Pachuca, tem sido um grande destaque desta seleção venezuelana durante este ano.

Afinal, vale lembrar que durante a Copa América, disputada nos EUA, o atacante foi o vice-artilheiro do torneio, mesmo com sua equipe caindo precocemente na competição.

Diante do Brasil, na rodada passada, ele foi um dos atletas da Vinotinto que mais tentaram chutes a gol. Dessa forma, parece viável acreditar que ele terá uma postura semelhante contra o Chile.

Palpite 2 - Chile x Venezuela - Rondón mais de 0,5 chutes no gol: 1.65 na Parimatch.

Chile tem a segunda pior defesa

O time chileno se encontra em crise e parece cada vez mais improvável que eles estejam na próxima edição da Copa do Mundo.

A equipe tem o segundo pior sistema defensivo das Eliminatórias, tendo sofrido 18 gols em 12 jogos realizados (média de 1,5 por rodada).

Ainda que o time da Venezuela não tenha um ataque tão prolífico, o fato do momento vivido pelo Chile ser tão ruim nos faz acreditar na possibilidade dos visitantes marcarem pelo menos um gol.

Palpite 3 - Chile x Venezuela - Venezuela mais de 0,5 gols: 1.62 na Parimatch.