Palpite Chile x Argentina - Copa América - 25/6/24

Nesta terça-feira (25), às 22h, a seleção do Chile, em jogo pela segunda rodada do Grupo A, enfrenta os atuais campeões da Copa América, a Argentina.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey.

Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence 1.54 na Parimatch Escanteios Mais/Menos Argentina mais de 6,5 2.66 na Parimatch Jogador a marcar Lautaro a qualquer momento 2.86 na Parimatch

Argentina embalada por bons resultados

Os comandados de Scaloni já somam seis vitórias consecutivas. Nesse meio tempo derrotaram equipes fortes, como Brasil, Equador e o Canadá.

Ainda, é válido considerar que a Argentina, além de ser a atual campeã do mundo e da Copa América, é também a líder do Ranking Fifa.

Do outro lado, o Chile, 40º no ranking da Federação Internacional de Futebol, embora tenha feito uma estreia decente na Copa América, não parece de fato páreo para a Argentina.

Palpite 1 - Chile x Argentina - Argentina vence: 1.54 na Parimatch.

Argentinos vem tendo muitos escanteios

Considerando a Argentina a favorita da partida, eles provavelmente devem tomar as iniciativas ofensivas, o que naturalmente pode gerar muitos escanteios a favor.

Ao considerar os cinco jogos mais recentes dos hermanos, em todos eles a Albiceleste teve mais tiros de cantos. Ao todo, foram 35 escanteios marcados nesse recorte, estabelecendo uma média de exatamente 7 escanteios.

Ainda, para deixar esse palpite ainda mais embasado em dados, é importante observar que dessas cinco partidas recentes, em quatro jogos a Argentina teve mais de 6,5 cantos a favor.

Palpite 2 - Chile x Argentina - Argentina mais de 6,5 escanteios: 2.66 na Parimatch.

Lautaro em grande fase

Campeão italiano com a Internazionale, Lautaro teve um desempenho fundamental por seu clube na temporada, marcando 27 gols em 44 partidas.

Defendendo as cores de sua nação em 2024, o atleta também tem bons números. Em cinco partidas ele conseguiu marcar quatro gols, uma média de 0,8 por jogo.

Já tendo marcado em sua estreia na Copa América diante do Canadá, agora o atleta pretende voltar a balançar as redes para se colocar na disputa pela artilharia do torneio.

Palpite 3 - Chile x Argentina - Lautaro marca a qualquer momento: 2.86 na Parimatch.