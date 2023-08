Palpite Chelsea x Liverpool - Premier League - 13/8/23

Chelsea e Liverpool fazem o primeiro duelo Big Six desta temporada, já se enfrentando na primeira rodada da Premier League em Stamford Bridge.

Esta partida marcará a estreia de Mauricio Pochettino na frente do Chelsea pelo campeonato inglês, comandando o seu terceiro clube no país, com passagens anteriores por Southampton e Tottenham. A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.65 na Betano Jogador marcar gol Mohamed Salah para marcar a qualquer momento 2.50 na Betano Jogador dar assistência Trent Alexander-Arnold para dar uma assistência 3.50 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Empates em confrontos recentes para Reds e Blues

Na temporada passada, nem Chelsea, nem Liverpool alcançaram todo o seu potencial, com a equipe londrina em especial decepcionando demais, terminando a Premier League na 11ª colocação.

Em meio a um período que não foi o melhor para ambos, Liverpool e Chelsea protagonizaram dois empates sem gols em ambos os turnos.

Porém, um placar sem vencedor não foi uma exceção da última temporada, já que na retrasada também empataram duas vezes, desta vez com gols, um 2-2 em Londres, e 1-1 em Liverpool.

A última vitória neste confronto pela Premier League veio em março de 2021, quando os Reds venceram em Stamford Bridge pelo placar mínimo.

Palpite 1 - Chelsea x Liverpool - Empate: 3.65 na Betano.

Mohamed Salah em temporada abaixo da média ainda marcou 28 vezes

Em um confronto que já se tornou bem recorrente com sua presença na Premier League por vários anos, Mo Salah enfrentará o seu ex-time, Chelsea.

Salah não marcou contra os Blues na temporada passada, mas ninguém conseguiu este feito, já que as equipes trocaram empates sem gols.

Entretanto, na temporada 21/22, o atacante egípcio deixou o seu em ambos os turnos, marcando em ambas as vitórias dos Reds sobre os Blues.

Nesta pré-temporada do Liverpool, Salah participou dos cinco jogos, sendo como titular em quatro destes, e contribuiu nove vezes para os Reds, sendo dois gols, e sete assistências.

Palpite 2 - Chelsea x Liverpool - Mohamed Salah para marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.

Alexander-Arnold colabora como poucos no futebol mundial

Desde a sua estabilização, e crescimento como um dos pilares deste Liverpool de Jurgen Klopp, Trent Alexander-Arnold se firmou no topo dos rankings de assistências do futebol mundial.

Nas últimas cinco temporadas, o atleta inglês distribuiu incríveis 53 assistências apenas na Premier League. Contextualizando, Kevin De Bruyne teve 58 durante o mesmo período, no maior campeonato nacional do mundo.

Palpite 3 - Chelsea x Liverpool - Trent Alexander-Arnold para dar uma assistência: 3.50 na Betano.