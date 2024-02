Palpite Chelsea x Wolves - Premier League - 4/2/24

Após uma derrota marcante diante do líder da Premier League, os Blues retornam aos seus domínios para receber o Wolverhampton.

Com apenas dois pontos os separando no meio de tabela, Chelsea e Wolves fazem um confronto direto. Confira os palpites que separamos para este confronto pela 23ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.72 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Matheus Cunha 4.50 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Christopher Nkunku 2.50 na Betano

Baixo índice de clean sheets

O Chelsea melhorou seus números em casa, já sem perder no Stamford Bridge há mais de três meses.

Contudo, o time de Mauricio Pochettino só possui três clean sheets em 11 partidas na sua casa pela Premier League.

O Wolverhampton também não segura muito seus oponentes longe do Molineaux. Atuando como visitante, o time de Gary O’Neill tem dois clean sheets em 11 jogos.

No duelo do primeiro turno os dois times marcaram em triunfo do Wolverhampton por 2-1.

Palpite 1 - Chelsea x Wolves - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.72 na Betano.

Boa temporada de atacante brasileiro

Possuindo seis gols e seis assistências em 22 jogos, Matheus Cunha é uma das principais peças ofensivas do Wolverhampton.

Com a ausência de Hee-chan Hwang, o atleta brasileiro é o principal goleador de sua equipe na temporada.

Contando todas as competições, o camisa 12 dos Wolves balançou as redes em três dos seus últimos seis jogos.

Palpite 2 - Chelsea x Wolves - Matheus Cunha marcar a qualquer momento: 4.50 na Betano.

Nkunku foi ponto positivo em derrota para os Reds

Pouca coisa deu certo para o Chelsea na última rodada, perdendo de 4-1 para o Liverpool. Contudo, uma boa notícia foi o retorno de Christopher Nkunku.

O camisa 12 dos Blues voltou após lidar com um problema no quadril e anotou o gol de honra londrino, entrando no intervalo do jogo.

Nkunku marcou seu primeiro gol oficial pelo Chelsea diante do Wolverhampton em derrota por 2-1 no primeiro turno.

Palpite 3 - Chelsea x Wolverhampton - Christopher Nkunku marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.