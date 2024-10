Palpite Chelsea x Newcastle - Premier League - 27/10/24

Duas equipes que almejam uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League, Chelsea e Newcastle, se enfrentam no Stamford Bridge.

Duas equipes que almejam uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League, Chelsea e Newcastle, se enfrentam no Stamford Bridge.

Confira os nossos palpites para essa partida em Londres, válida pela nona rodada do Campeonato Inglês.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.78 na Blaze Total de gols Mais do que 3.5 2.12 na Blaze Número de cartões de um jogador Marc Cucurella ter pelo menos um 3.25 na Blaze

Blues de Enzo Maresca evoluem bem

O Chelsea teve uma tarefa pouco amigável no último final de semana. Apesar de ter saído de Anfield com uma derrota por 2-1, os Blues deram um enorme trabalho para os Reds.

De acordo com a fala do próprio técnico do Liverpool, o holandês Arne Slot, a equipe londrina foi mais dominante com a bola, tendo 58% de posse e 12 finalizações contra apenas 5 do time do técnico holandês.

Sexto colocado após oito rodadas, o Chelsea tem quatro vitórias e dois empates em seis embates contra equipes abaixo de sua atual posição na tabela.

Palpite 1 - Chelsea x Newcastle - Vitória do Chelsea: 1.78 na Blaze

Jogos dos Blues normalmente geram de muitos gols

Derrotando o Panathinaikos por 4-1 durante o meio de semana pela UEFA Conference League, o Chelsea chegou ao seu quinto jogo, marcando no mínimo quatro gols nesta temporada.

Efetuando ajustes na parte defensiva, o Chelsea cedeu 10 gols em oito partidas pela Premier League, marca melhor apenas que a do Fulham entre as equipes atualmente na primeira metade da tabela.

Dois terços dos últimos seis compromissos dos Blues por todas as competições terminaram com no mínimo cinco gols.

Palpite 2 - Chelsea x Newcastle - Mais do que 3.5 gols: 2.12 na Blaze

Marc Cucurella é o atleta mais amarelado da Premier League

O Chelsea visitou o Liverpool pela oitava rodada, sem contar com metade da sua linha de defesa titular.

O zagueiro Wesley Fofana e o lateral esquerdo Marc Cucurella já sofreram cinco cartões amarelos na competição e cumpriram suspensão no último final de semana.

O lateeal dos Blues foi advertido com um amarelo nas últimas quatro aparições pelos Blues no Campeonato Inglês. Na edição passada da Premier League, Cucurella recebeu 10 amarelos em 21 jogos.

Palpite 3 - Chelsea x Newcastle - Marc Cucurella receber pelo menos um cartão: 3.25 na Blaze