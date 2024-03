Palpite Chelsea x Newcastle - Premier League - 11/3/24

Os comandados de Eddie Howe viajam a Londres para enfrentar os Blues em duelo que encerra a 28ª rodada da Premier League.

Ambos com apenas uma vitória nas últimas três rodadas, Newcastle e Chelsea procuram por consistência. Aqui estão nossos palpites para este jogo no Stamford Bridge.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.05 na Betano Jogador receber um cartão a qualquer momento Moisés Caicedo 2.52 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Nicolas Jackson 2.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Repetição de quartas de final da Copa da Liga

A última partida entre Chelsea e Newcastle aconteceu não faz tanto tempo assim. Os times se encontraram em dezembro de 2023 pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

O confronto só foi decidido nas penalidades máximas, com o Chelsea avançando até o vice-campeonato perdendo a decisão para o Liverpool.

Este empate em 1-1 no tempo regulamentar foi o segundo consecutivo em duelos entre as equipes na casa dos Blues.

Contando apenas o tempo regulamentar na final da Copa da Liga com o Liverpool, o Chelsea empatou três de seus quatro jogos mais recentes em todas as competições.

Palpite 1 - Chelsea x Newcastle - Empate: 4.05 na Betano.

Volante equatoriano entre mais amarelados dos Blues

Moisés Caicedo chega para este embate como segundo jogador com maior número de cartões amarelos pelo Chelsea na Premier League.

Em 23 aparições na Premier League, Caicedo já recebeu sete cartões e se encontra em um período recente no qual o amarelo tem se tornado rotineiro. Afinal, o jogador é sempre muito agressivo em tentativas de desarmes.

A grande contratação dos Blues na última janela de verão, Caicedo recebeu um cartão em três de suas últimas quatro aparições por todas as competições.

Palpite 2 - Chelsea x Newcastle - Moisés Caicedo receber um cartão a qualquer momento: 2.52 na Betano.

Atacante senegalês quer manter sequência de gols

Embora seja questionado com uma certa frequência, muito por suas oscilações, Nicolas Jackson vem deixando sua marca nas últimas partidas.

O camisa 15 dos Blues balançou as redes nos dois últimos jogos da equipe, deixando o seu no 2-2 com o Brentford pela Premier League, também marcando no triunfo por 3-2 contra o Leeds pela Copa da Inglaterra.

No Campeonato Inglês, Jackson possui 11 contribuições para gol em 23 jogos, anotando oito e tendo distribuído três assistências.

Palpite 3 - Chelsea x Newcastle - Nicolas Jackson marcar a qualquer momento: 2.40 na Betano.