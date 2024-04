Palpite Chelsea x Manchester United - Premier League - 4/4/24

Ambos vindo de decepcionantes empates na última rodada, Blues e Red Devils se encontram na 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Confira nossos palpites para o duelo entre os comandados de Erik ten Hag e Mauricio Pochettino nesta quarta-feira (4).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.00 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.39 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 2.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Retrospecto de igualdade nos duelos em Londres

Chelsea e Manchester United não têm conseguido definir um vencedor nos seus últimos jogos em Stamford Bridge. Nas três partidas mais recentes entre essas equipes em Londres, o duelo terminou em empate.

Contando apenas o tempo regulamentar, o Manchester United vem de dois empates, ficando no 1-1 com o Brentford pela Premier League e anteriormente no 2-2 com os Reds pela Copa da Inglaterra.

A partida com o Liverpool terminou com a classificação e vitória do Man. United na prorrogação por 4-3.

Mandante desse embate, o Chelsea tem três empates nos seus últimos quatro jogos na Premier League. Todos esses fatores nos levam a acreditar no empate como principal palpite.

Palpite 1 - Chelsea x Manchester United - Empate: 4.00 na Betano.

Ninguém fica no zero neste duelo

Chelsea e Manchester United se enfrentaram no primeiro turno no Old Trafford e os donos da casa venceram por 2-1.

Este jogo válido pela 15ª rodada foi o sexto seguido entre essas equipes, no qual os dois times marcaram pelo menos uma vez.

Os dois empates mais recentes entre Chelsea e Man. United no Stamford Bridge foram por 1-1.

Nas atuações dos Blues, também não faltam gols. Foram 24 marcados em cinco jogos no total, sempre com o Chelsea marcando e sofrendo, pelo menos, dois gols.

Palpite 2 - Chelsea x Manchester United - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.39 na Betano.

Tudo passa por Cole Palmer nos Blues

Mesmo em meio a dificuldades coletivas, o jovem inglês brilha como se já tivesse anos de experiência como jogador de impacto na Premier League.

Palmer foi o destaque individual do último jogo do Chelsea, marcando os dois gols no empate em casa com o Burnley.

Contando o triunfo na Copa da Inglaterra contra o Newcastle por 3-2, Palmer marcou em seus três jogos mais recentes. Por isso, nosso palpite é que o jogador balance as redes nesta partida.

Palpite 3 - Chelsea x Manchester United - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.