Palpite Chelsea x Liverpool - Final da Copa da Liga Inglesa - 25/2/24

Em sua terceira decisão no mesmo número de temporadas, Reds e Blues se enfrentam em Wembley valendo o título da Copa da Liga Inglesa.

Enquanto Mauricio Pochettino quer seu primeiro troféu na Inglaterra, Jürgen Klopp visa garantir no mínimo uma conquista na sua temporada de despedida do Liverpool. Confira os nossos palpites para a final da Copa da Liga Inglesa aqui.

Aposta Palpite Odd Para vencer a taça Liverpool 1.65 na Betano Resultado no tempo regulamentar Empate 3.60 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Luis Díaz 3.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Decisões apertadas no histórico recente

Essas equipes realizaram as finais de tanto a Copa da Inglaterra quanto a Copa da Liga Inglesa em 2022, ambas decididas nos pênaltis com triunfo do Liverpool.

Os comandados de Jürgen Klopp andam levando a melhor nas finais com o Chelsea, vencendo as últimas três decisões entre as equipes.

Além dessas duas finais em 2022, Liverpool e Chelsea também decidiram a Supercopa da Uefa em 2019, que também foi para os pênaltis.

O Liverpool também saiu vitorioso em seu confronto mais recente, derrotando os Blues por 4-1 em Anfield no dia 31 de janeiro.

Palpite 1 - Liverpool x Chelsea - Liverpool levantar a taça: 1.60 na Betano.

Empates marcam o histórico recente entre essas equipes

Sete dos últimos oito confrontos entre Chelsea e Liverpool terminaram sem um vencedor no tempo regulamentar.

A única exceção foi o jogo do segundo turno da atual edição da Premier League, vencido pelos Reds por 4-1.

Além disso, os comandados de Mauricio Pochettino estão vindo de um empate contra outro oponente do Big Six, ficando no 1-1 com o Man. City no Etihad Stadium.

Palpite 2 - Chelsea x Liverpool - Empate no tempo regulamentar: 3.60 na Betano.

Em meio a incertezas, Luis Díaz brilha no ataque dos Reds

Klopp lida com problemas de lesão no seu elenco. Diogo Jota, que vinha em boa fase, já é desfalque confirmado para a final contra o Chelsea.

Darwin Núñez e Mohamed Salah, ambos desfalcaram o Liverpool diante do Luton Town nesta quarta (21), tendo sua disponibilidade para o domingo (25) em dúvida.

Levando isso em consideração, a importância de Luis Díaz só cresce. O atacante colombiano balançou as redes em três dos últimos cinco jogos dos Reds.

Luis Díaz não só marcou diante do Chelsea pela Premier League no 4-1 em janeiro como também deixou o seu contra o Luton Town em sua última aparição, participando de outro triunfo por 4-1.

Palpite 3 - Chelsea x Liverpool - Luis Díaz marcar a qualquer momento: 3.95 na Betano.