Palpite Chelsea x Fulham - Campeonato Inglês - 26/12/24

Pela 18ª rodada da Premier League, Chelsea e Fulham se encontram para realizar uma partida importante na luta pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (26 de dezembro), às 12h, no Stamford Bridge, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chelsea vence 1.48 na Betano Jogador a marcar Palmer a qualquer momento 2.05 na Betano Ambos Marcam Sim/Não Sim 1.57 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Chelsea na cola do líder

O Chelsea é o time com a segunda melhor campanha até o momento. Nas dezessete rodadas iniciais, eles conseguiram somar 35 pontos (4 a menos que o Liverpool, líder).

Sendo assim, é imprescindível que a equipe jogue visando a vitória, pois uma derrota a essa altura pode os deixar em uma situação delicada na corrida pelo título.

As probabilidades para esse encontro diante do Fulham indicam 65% de chance de vitória para os Blues, 19% de empate e 16% de chances do time visitante sair com os três pontos.

Palpite 1 - Chelsea x Fulham - Chelsea vence: 1.48 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chelsea x Fulham pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Palmer pode brilhar neste duelo

Na lista de artilheiros da Premier League 2024/25, Cole Palmer fica atrás apenas de dois astros: Salah (15 gols) e Haaland (13).

O jogador ofensivo de 22 anos do Chelsea é o terceiro atleta com mais gols nesta edição do campeonato, tendo marcado 11 tentos em 17 jogos (0,64 por jogo).

Agora, com sua equipe precisando que ele continue brilhando para que o time mantenha vivo as chances de título, existem possibilidades reais do atleta deixar ao menos um gol nesta partida.

Palpite 2 - Chelsea x Fulham - Palmer marca a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Os dois times devem balançar às redes

O Chelsea vem participando de muitos jogos com as duas equipes marcando. Das 17 rodadas já realizadas, em 12 jogos da equipe ambos os times marcaram.

Com o Fulham, algo similar, no mesmo número de jogos, a equipe participou de 13 jogos nos quais os dois times conseguiram anotar gols.

Ainda, é importante observar que tanto o Chelsea quanto o Fulham têm média superior a um gol marcado e um gol sofrido por rodada no campeonato.

Palpite 3 - Chelsea x Fulham - Sim para ambos marcam: 1.57 na Betano.