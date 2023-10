Palpite Chelsea x Arsenal - Premier League - 21/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Chelsea x Arsenal, na Premier League, em 21/10/23.

O Arsenal conquistou o seu grande resultado da temporada até então, derrotando o Manchester City no Emirates Stadium, na rodada passada;

Agora, a equipe de Mikel Arteta segue nesta sequência desafiadora da temporada, enfrentando o seu rival londrino, Chelsea, no Stamford Bridge.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance dupla) Vitória do Chelsea ou empate 1.65 na Betano Total de gols Mais de 2.5 1.92 na Betano Jogador distribuir pelo menos uma assistência Raheem Sterling 7.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Blues demonstram evolução

Mauricio Pochettino assumiu o comando do Chelsea em meio a muitas mudanças, e como era de ser esperado, o treinador argentino precisa de um tempo para levar os Blues até a sua melhor forma.

Após ir bem na rodada inicial em empate com o Liverpool, o Chelsea oscilou bastante, mas o desempenho recente melhorou, com três vitórias seguidas, incluindo uma eliminação imposta ao Brighton na Copa da Liga.

O Arsenal está pegando fogo nesta temporada, conquistando 20 dos 24 pontos possíveis. Contudo, é notável que as duas rodadas nas quais a equipe de Mikel Arteta deixou pontos pelo caminho, foram em clássicos locais.

Enfrentando Fulham e Tottenham, ambos os jogos no Emirates Stadium, o Arsenal ficou no 2-2, e agora faz o seu terceiro dérbi de Londres na Premier League.

Palpite 1 - Arsenal x Chelsea - (Chance dupla) Chelsea ou empate: 1.65 na Betano.

Potencial para um duelo com muitos gols

Os duelos recentes entre Arsenal e Chelsea vêm proporcionando bastante gols. Em três das últimas quatro partidas entre Gunners e Blues, ocorreram pelo menos quatro gols.

A média de gols neste confronto desde o início de 2020 é de 3.3 gols por partida, tendo sido jogados 10 partidas neste período.

Além disso, nos seus dois dérbis londrinos nesta Premier League, em ambas as ocasiões a partida teve pelo menos quatro gols, com empates por 2-2 com Fulham e Spurs.

Palpite 2 - Chelsea x Arsenal - Mais de 2.5 gols: 1.91 na Betano.

Sterling vive possivelmente sua melhor fase nos Blues

O primeiro ano de Raheem Sterling não foi tão bom quando poderia, com o atacante inglês encontrando dificuldade em praticar o seu melhor futebol em meio a um coletivo que não o potencializava.

Contudo, esta temporada começa em outro tom para Sterling, que naturalmente vem assumindo um papel de liderança nesta equipe dos Blues.

Sterling vem de uma excelente atuação na rodada passada, anotando dois gols e distribuindo uma assistência na vitória dos Blues contra o Burnley, por 4-1.

Palpite 3 - Chelsea x Arsenal - Raheem Sterling distribuir uma ou mais assistências: 7.00 na Betano.