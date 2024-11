Palpite Chelsea x Arsenal - Premier League - 10/11/24

O clássico londrino será o principal jogo da 11ª rodada da Premier League cercado da tradicional rivalidade entre norte/oeste de Londres.

O principal jogo da 11ª rodada da Premier League será realizado em Stamford Bridge, de um lado os Blues de Enzo Maresca e do outro os Gunners de Mikel Arteta.

Essas duas equipes entraram na temporada com expectativas diferentes e, após 10 jogos, a sua pontuação é a mesma.

Arsenal em momento de oscilação

A vida dos comandados de Mikel Arteta não tem sido fácil, vencendo apenas dois de seus últimos seis compromissos.

O Arsenal até controlou as ações contra a Inter de Milão, em especial no segundo tempo. Essa superioridade, no entanto, não se traduziu em gols e o clube inglês perdeu a invencibilidade na UEFA Champions League.

Embora o Arsenal tenha sido a equipe londrina que abriu a temporada com aspirações de título, o Chelsea tem a mesma pontuação dos Gunners neste ponto da competição. Além disso, os comandados de Enzo Maresca não perdem em casa desde a estreia na temporada.

Chelsea já dominou a posse em grandes jogos

O total de pontos não foi necessariamente o esperado, mas não dá para ignorar a maneira como o Chelsea se comportou fora de casa em seus dois últimos duelos de Big Six, visitando o Liverpool e Man. United.

Nesses dois jogos, o Chelsea teve mais posse de bola e finalizou 24 vezes contra 20 de seus oponentes.

Titular absoluto da equipe londrina, Levi Colwill sempre está entre os atletas que mais ajudam na distribuição de bola lá de trás.

O jovem zagueiro dos Blues tem uma média de 62.2 passes certos por partida e tentou 68 em sua última partida, o empate por 1-1 com o Man. United.

Sem muito barulho, Jackson vem numa boa temporada

Muitas vezes criticado pelas chances desperdiçadas, Nicolas Jackson tem evoluído bastante em seu segundo ano nos Blues.

O atacante senegalês é o vice-artilheiro do time na Premier League com seis gols em 10 jogos.

A média de finalizações certas por partidas para Jackson é de 1.4, acertando o alvo pelo menos uma vez em todas as 10 rodadas do Campeonato Inglês.

